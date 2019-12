Ron Meulenkamp heeft moeite met de hoge verwachtingen van de Nederlanders op het WK darts. Desondanks won de Almeerder zijn openingspartij in Londen woensdag zonder al te veel problemen.

"Voor Nederlandse spelers is het erg lastig om op het podium te komen, omdat men verwacht dat je de volgende drie jaar wereldkampioen wordt vanwege resultaten uit het verleden", zei Meulenkamp na zijn gewonnen partij.

"Maar ik ben geen Michael van Gerwen, Christian Kist, Jelle Klaasen of Raymond van Barneveld", doelde hij op eerdere Nederlandse wereldkampioenen. "Ik doe het op mijn eigen manier, ik ben erg tevreden met de WK's die ik heb gespeeld en het gaat steeds beter."

De 31-jarige Meulenkamp is bezig aan zijn vierde PDC-WK. In 2015 en 2017 strandde hij in de eerste ronde en vorig jaar moest hij in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in Michael Smith, die in de finale van Van Gerwen verloor.

Ron Meulenkamp had het in de derde set even lastig met Ben Robb. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

'Ik raakte even lichtjes in paniek'

Woensdag versloeg Meulenkamp de Nieuw-Zeelander Ben Robb in de eerste ronde met 3-0. In de laatste set kwam hij wel op achterstand, maar daarna stelde hij orde op zaken door drie legs op rij te winnen.

"Na de 2-0 had ik het gevoel dat het goed kwam en werd ik relaxter. Vervolgens knokte hij zich terug, maar ik zei tegen mezelf dat ik mijn focus moest behouden", aldus 'The Bomb'. "Het was dan ook een opluchting dat ik de laatste leg won."

"Ik heb me erg goed voorbereid op het WK en als je het niveau tijdens de trainingen ziet, dan verwacht je op z'n minst hetzelfde niveau te halen op het podium. Soms raak je gefrustreerd als dat niet lukt. Daarom raakte ik even lichtjes in paniek, maar in de laatste legs kwam het gelukkig toch nog goed."

Meulenkamp hoopt op nieuwe kraker tegen Dobey

In zijn volgende partij neemt Meulenkamp het op tegen Chris Dobey, de nummer 22 van de wereldranglijst. "Dobey en ik hebben in het verleden al een aantal krakers gespeeld en ik hoop dat dat opnieuw gaat gebeuren."

Dit jaar stonden Meulenkamp en Dobey twee keer tegenover elkaar tijdens Players Championship-toernooien. Beide keren trok de Nederlander met de nodige moeite aan het langste eind.

Dobey is eveneens bezig aan zijn vierde WK en zette vorig jaar zijn beste prestatie neer met een plek in de vierde ronde. Daarin ging de Engelsman onderuit tegen Gary Anderson.