Ron Meulenkamp heeft zich opnieuw geplaatst voor de tweede ronde van het WK darts. De Nederlander rekende woensdag in de openingsronde af met Ben Robb: 3-0.

De 31-jarige Meulenkamp was tegen Robb de betere speler en liet weinig kansen liggen. De in Hoogeveen geboren darter voorkwam met een fraaie comeback in de derde set nog een overwerk.

'The Bomb', die voor de vierde keer actief is op het WK van de PDC, staat voor de tweede keer in de tweede ronde. Vorig jaar verloor Meulenkamp in die ronde met 1-3 van Michael Smith, die toen ook de finale haalde.

Meulenkamp neemt het in de tweede ronde op tegen de Engelsman Chris Dobey, de huidige nummer 22 van de wereld. Die partij staat donderdagavond op het programma.

Meulenkamp doet snel zaken tegen Robb

De Drent mocht de eerste set beginnen en won de set omdat er geen breaks waren, al gooide Robb nog wel een fraaie 170-finish voor de 2-2 in legs.

In het tweede bedrijf ging het soepeler voor Meulenkamp. Hij brak zijn tegenstander Robb twee keer en stond zelf geen leg af, waardoor hij drie legs op rij won en op een 2-0-voorsprong kwam in sets.

Meulenkamp liet zich in het begin van de derde set wel verrassen, waardoor Robb op voorsprong kwam. De Nieuw-Zeelander leek de derde set naar zich toe te trekken (0-2 in legs), maar Meulenkamp knokte zich knap terug en voorkwam overwerk: 3-2 in legs voor de 3-0 in sets.

Michael van Gerwen en Jeffrey de Zwaan staan al in de derde ronde op het WK. Daar kunnen Meulenkamp, Vincent van der Voort, Danny Noppert, Jan Dekker en Benito van de Pas nog bijkomen. Raymond van Barneveld, Jermaine Wattimena, Jelle Klaasen en Geert Nentjes zijn al uitgeschakeld.