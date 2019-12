Ted Evetts baalt flink van zijn historische nederlaag tegen Fallon Sherrock in de eerste ronde van het WK darts, maar de Engelsman vindt dat zijn vrouwelijke landgenoot de overwinning dubbel en dwars heeft verdiend.

De 25-jarige Sherrock schreef dinsdagavond geschiedenis door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het WK van de PDC. Ze was in Londen met 3-2 in sets te sterk voor Evetts.

"Ik ben natuurlijk erg teleurgesteld in het resultaat, maar Fallon verdient alle lof die ze nu krijgt", zei de 22-jarige Evetts na afloop van de wedstrijd tegen de PDC.

Evetts kwam nog wel op een 2-1-voorsprong in sets en had bij een 2-2-tussenstand in legs in de vierde set de kans om vanaf 140 de partij te beslissen, maar een matchdart kreeg 'Super Ted' niet.

"Op sommige momenten speelde ik best goed, maar ook op die momenten kon ze mij bijhouden. Ze was geweldig vanavond, ze heeft echt haar klasse getoond en ze verdient het om door te gaan", vervolgde de nummer 77 van de PDC-ranking.

Fallon Sherrock kreeg na afloop ook op het podium de uitgebreide felicitaties van Ted Evetts. (Foto: PDC)

'Werd tijd dat een vrouw dit zou presteren'

Het publiek in het Alexandra Palace schaarde zich vanuit het historische oogpunt de hele partij achter Sherrock. "Dat helpt natuurlijk niet voor mij, maar ik kan dat niet als excuus gebruiken. Ik heb zelf de kansen laten liggen op het eind", aldus Evetts.

"Helaas sta ik vanavond aan de verkeerde kant van de geschiedenis, maar het was een kwestie van tijd voordat een vrouw dit zou laten zien. Het is een genderneutrale sport, dus dit zat er een keer aan te komen."

Evetts vond ook dat het tijd werd dat een vrouw een WK-duel zou winnen. "Ik ben ook blij voor Fallon, want ze is een geweldig persoon. Ik kan ook niet te teleurgesteld zijn, want dit was mijn beste jaar in het darten tot dusver."

Voor Sherrock gaat het WK komende zaterdag verder met een partij in de tweede ronde tegen Mensur Suljovic, de nummer elf van de wereld.