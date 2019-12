Jeffrey de Zwaan was dinsdag dolgelukkig met zijn benauwde 3-2-zege op Darin Young in de tweede ronde van het WK darts in Londen. De Rijswijker baalde wel stiekem dat hij het niet mocht opnemen tegen Raymond van Barneveld, die zaterdag in de eerste ronde verrassend had verloren van Young.

"Aan de ene kant was ik opgelucht dat ik niet tegen Raymond hoefde, maar aan de andere kant had ik heel graag tegenover hem gestaan. Voor mij was het een mooi verhaal geweest als zijn student de mentor eraf had gegooid op zijn laatste WK. Dat was geweldig geweest, maar het mocht niet zo zijn", zei De Zwaan in het Alexandra Palace.

De Zwaan had het net als Van Barneveld enorm lastig met Young, die niet eens in het bezit is van een Tourkaart en zich via een Amerikaans kwalificatietoernooi plaatste voor het WK. Hij kreeg bij 1-2 en 2-2 zelfs een matchdart tegen, maar nadat hij die had overleefd, liep hij in de vijfde set wel overtuigend uit naar de zege.

"Het is een beetje een dubbel gevoel. Ja, ik ben ontsnapt, maar ik had wel het gevoel dat ik beter dan hem was. Alleen gooide hij in zijn eigen legs telkens zó sterk dat ik niet van hem afkwam. Dat frustreerde mij wel. Die 53-finish in de laatste leg van de vierde set was enorm belangrijk. Daarna dacht ik bij mezelf: ik ga koste wat het kost winnen."

"Dit is wel een overwinning op mezelf. Dat ik achter heb gestaan en toch nog aan het langste eind trok. Ik ben de laatste tijd bezig met een mental coach en de lessen die ik bij hem heb geleerd hebben me vandaag zeker geholpen. Niet opgeven en bewust zijn van wat je kan. Ik ben niet voor niets de nummer 23 van de wereld. Dat wilde ik laten zien."

Jeffrey de Zwaan balt zijn vuist tijdens de wedstrijd tegen Darin Young. (Foto: PDC/Chris Dean)

'Kwartfinale of halve finale zit er zeker in'

De Zwaan gaat door de zege op Young Jermaine Wattimena voorbij op de Order of Merit en wordt achter Michael van Gerwen de tweede Nederlander op de wereldranglijst. Hij neemt het maandag in de derde ronde op tegen de winnaar van de partij tussen Dave Chisnall en Vincent van der Voort en kan dan weer een stap zetten richting de belangrijke top zestien.

"Ik ben helemaal niet met dat soort zaken bezig, ik focus me op dit WK. Het hangt allemaal van de vorm van de dag af hoever ik kom. Ik voelde me vandaag goed op het podium, maar dat kan maandag weer heel anders zijn. Het vertrouwen is hierdoor wel groeiende en groeiende en dat is wat je wilt."

"Een kwartfinale of halve finale zit er zeker in. En als ik zo blijf spelen als in de vijfde set dan kan ik misschien wel wereldkampioen worden. Maar eigenlijk ben ik nu al tevreden. Ik heb nog nooit bij de laatste 32 gestaan op een WK. Ik heb geen prijzengeld te verdedigen en ik kan dus alleen maar stijgen. Dat geeft geen druk."

De Zwaan is na Van Gerwen de tweede Nederlander in de derde ronde. Van der Voort, Danny Noppert, Ron Meulenkamp, Jan Dekker en Benito van de Pas kunnen daar deze week nog bijkomen. Van Barneveld, Wattimena, Jelle Klaasen en Geert Nentjes zijn al uitgeschakeld.