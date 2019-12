Fallon Sherrock kon dinsdag nauwelijks geloven dat ze geschiedenis had geschreven op het WK darts in Londen. De 25-jarige Engelse won na een waar spektakelstuk in de eerste ronde tegen Ted Evetts (3-2) als eerste vrouw een wedstrijd op het mondiale toernooi van de PDC.

"Ik probeer woorden te vinden, maar eigenlijk ben ik sprakeloos. Ik ben door het dolle heen. Ik wist dat het erin zat, maar dan is het altijd de vraag of het er ook uitkomt op het podium. Dat het is gelukt, maakt me zo ongelooflijk trots", zei Sherrock, die terugkwam van een 1-2-achterstand in het Alexandra Palace.

De finalist van het WK voor vrouwen in 2015 bij de BDO deed wat Anastasia Dobromyslova, Lisa Ashton en Mikuru Suzuki niet lukte. Dobromyslova en Ashton verloren vorig jaar bij de eerste keer dat vrouwen mee mochten doen aan het WK van de PDC meteen van Ryan Joyce (0-3) en Jan Dekker (1-3) en Suzuki ging zondag onderuit tegen James Richardson (2-3).

"Dit is een grote stap voor de vrouwen. We krijgen niet veel kansen, maar hopelijk nu wel meer door meer startbewijzen op toernooien te ontvangen. Ik heb nu bewezen dat we mannen kunnen verslaan, maar er zijn ook anderen die dat kunnen en misschien wel beter zijn dan ik. Alleen moet dat dan wel mogelijk worden gemaakt", aldus Sherrock.

"Het zou mooi zijn als meiden die tot aan vandaag niet zo veel met de sport hadden, dat inmiddels wel hebben en ook beginnen met gooien. Dan kunnen we de mannen vaker verslaan. Ik gun het iedereen om dit een keer mee te maken. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt en van elke seconde genoten."

Fallon Sherrock bedankt het publiek na haar bijzondere zege op Ted Evetts. (Foto: PDC/Chris Dean)

'Dit is een van de mooiste dagen uit mijn leven'

Sherrock kent een bijzonder verleden. Ze kreeg vijf jaar geleden te kampen met ernstige nierproblemen. Ze moest daardoor zware medicatie innemen, maar die hadden als bijeffect dat ze een opgezwollen gezicht kreeg. Ze bleef ondertussen wel televisietoernooien spelen bij de BDO, maar kreeg flink wat nare reacties op sociale media over haar uiterlijk.

"Dit is een van de mooiste dagen uit mijn leven. De finale van het WK halen was ook heel mooi, maar dit is beter omdat ik geschiedenis heb geschreven. Dit is zo speciaal. Ik heb er van tevoren niet te veel aan gedacht, want ik wilde mezelf geen druk opleggen. Veel mensen probeerden dat in de afgelopen tijd bij me te doen, maar ik heb me afgesloten van alles."

Sherrock wacht zaterdagavond in de derde ronde een enorm zware klus. Ze neemt het daarin op tegen Mensur Suljovic, die de nummer elf van de wereld is en in het verleden al eens de titel pakte op de Champions League of Darts (2017) en runner-up was op de World Matchplay (2018) en het EK (2016).

"Ik mag tegen een van de beste spelers ter wereld spelen, daar kon ik vroeger alleen maar van dromen. Ik heb er heel veel zin in en voel me zeker niet kansloos. Er is geen reden om te denken dat ik mijn spel niet naar een hoger niveau kan tillen en hem kan verslaan. Mijn zege op Ted werd ook voor onmogelijk gehouden."