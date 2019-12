Jeffrey de Zwaan is dinsdag ontsnapt aan uitschakeling in de tweede ronde van het WK darts in Londen. De 23-jarige Rijswijker overleefde een matchdart tegen Darin Young, de bedwinger van Raymond van Barneveld in de eerste ronde: 3-2.

De Zwaan kwam aanvankelijk maar niet in zijn spel tegen Young. Hij had het geluk dat zijn tegenstander, die niet eens in het bezit is van een Tourkaart en zich via een Amerikaans kwalificatietoernooi plaatste voor het WK, bij 1-2 en 2-2 een matchdart miste.

'The Black Cobra' haalde voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van het WK. Hij strandde vorig jaar bij zijn debuut in de tweede ronde tegen toenmalig titelverdediger Rob Cross.

De Zwaan, die als nummer 23 van de wereld een bye had voor de eerste ronde, neemt het maandagavond in de derde ronde op tegen de winnaar van de partij tussen Dave Chisnall en Vincent van der Voort.

Young maakte zaterdag een einde aan de loopbaan van Van Barneveld. De 52-jarige Hagenaar maakte vorig jaar al bekend dat dit zijn laatste WK zou zijn en presteerde de laatste twaalf maanden zeer matig.