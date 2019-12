Gary Anderson heeft het plezier in darts weer teruggevonden. De 48-jarige Schot liet tevens maandag met zijn overtuigende 3-0-zege op Brendan Dolan in de eerste ronde van het WK darts in Londen zien dat hij op de weg terug is na een slepende rugblessure.

"Ik geniet weer van het spelletje, wat ik in lange tijd niet meer heb gedaan. Het ging de afgelopen dagen echt goed op het trainingsbord. Ik was daar dolblij mee, kreeg zowaar een lach op mijn gezicht", zei Anderson in het Alexandra Palace.

Anderson begon ondanks de winst van de eerste set nog wel matig aan de wedstrijd met een gemiddelde van slechts 79 punten, maar daarna kwam hij steeds beter in zijn spel en werkte hij zich op tot een gemiddelde van 93. Hij stond maar één leg af.

"Ik was nerveus zo voor de wedstrijd. Ik heb dit jaar niet veel op het podium gestaan en daarom mis ik wat ritme. Het is toch weer even wennen allemaal. Je weet van tevoren ook niet hoe dingen uitpakken."

"Maar goed, er waren goede signalen. De 180'ers en 140'ers komen terug en er waren zelfs momenten dat ik een soort trance belandde. De vorm komt terug. Ik hoop dat ik dat in de rest van het toernooi kan bevestigen."

Gary Anderson maakt een dolletje met het publiek tijdens de wedstrijd tegen Brendan Dolan. (Foto: Pro Shots)

'Lichaam liet mij niet de dingen doen die ik wilde doen'

Anderson kampte al jaren met een pijnlijke rug, maar hij liet zich pas vorig jaar na het WK uitvoerig behandelen. Hij moest zich daardoor afmelden voor The Masters en de Premier League of Darts en maakte pas in maart zijn rentree.

De tweevoudig wereldkampioen (2015 en 2016) boekte sindsdien weinig aansprekende resultaten. Hij won weliswaar samen met Peter Wright de World Cup of Darts, maar moest het individueel doen met een kwartfinaleplaats op de Grand Slam of Darts.

"Mijn lichaam liet mij niet de dingen doen die ik wilde doen. Er zijn nog steeds dagen dat ik fantastisch gooi en dagen dat ik niets raak, maar het gaat wel steeds beter. Laat 2020 maar komen. Ik ben klaar met 2019."

"Ik heb van meerdere mensen de vraag gekregen of volgend jaar mijn laatste WK is. Als dat al zo zou zijn, dan zou ik dat hier niet aankondigen. Het wordt wel steeds moeilijker, veel jonge spelers breken door."

Anderson hoeft pas maandag in actie te komen in de derde ronde en hij neemt het daarin op tegen Steve West, Ryan Searle of Robbie King. Hij werd vorig jaar in de halve finales uitgeschakeld door de latere winnaar Michael van Gerwen.