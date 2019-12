Vincent van der Voort was maandag blij dat hij zich ondanks de nodige fysieke ongemakken ten koste van het grote talent Keane Barry plaatste voor de tweede ronde van het WK darts in Londen. De 43-jarige Purmerender ergert zich wel aan de mensen die oordelen over de pijn die hij voelt.

"Eerst was mijn rug het probleem. Daardoor moest ik anders staan. Nu is de knie het probleem. Daarom moet ik anders lopen en werd de linkerenkel ook nog een probleem. Ik moet, als ik de derde ronde niet haal, 20 december naar het ziekenhuis voor foto's van de knie en ik hoop dan te weten wat het is", zei Van der Voort in het Alexandra Palace.

"Ik kan bijvoorbeeld niet een uur in de auto zitten. Ik moet er na een half uur echt even uit om de benen te strekken. Er is iets mis, maar niemand, inclusief de fysio, weet wat. Maar goed, zo lang de pijn niet zwaar genoeg is om niet te kunnen spelen, ga ik het niet als een excuus gebruiken. Ik zal altijd alles blijven geven op het podium."

Van der Voort heeft zich wel flink gestoord aan uitspraken van Raymond van Barneveld in zijn onlangs verschenen boek. De Hagenaar, die zaterdag afscheid nam van de sport na zijn nederlaag in de eerste ronde tegen Darin Young, noemde Van der Voort daarin kleinzeriger dan hijzelf.

"Raymond weet helemaal niet wat ik heb. Ik ga nooit roepen dat ik meer pijn heb dan iemand anders, want dat weet je simpelweg niet. Hij moet maar eens een weekje van leven ruilen en dan zullen we zien of hij nog steeds vind dat ik kleinzeriger ben. Ik vind het jammer van hem. Hij doet dat om er zelf beter uit te komen, dan ben je erg op jezelf gericht."

Vincent van der Voort balt zijn vuist na zijn zege op Keane Barry. (Foto: Pro Shots)

'Chisnall is de favoriet, honderd procent'

Van der Voort heeft sinds een aantal dagen ook nog eens een stevige griep te pakken, maar ondanks dat zijn hoofd "vol met snot" zat en hij hoeste "als een tierelier" rekende hij op overtuigende wijze af met Barry, met zijn zeventien jaar de jongste speler op dit WK en de op twee na jongste ooit.

"Ik ben vooral opgelucht. Je speelt tegen iemand die je niet kent, maar waar je veel verhalen over leest dat hij zo geweldig is en iedereen van het bord smasht. Hij heeft zeker laten zien dat hij met de juiste begeleiding een heel goede speler wordt. De ervaring heeft vandaag de doorslag gegeven. Ik moest niet mee in zijn tempo want dan was ik buiten adem geraakt."

Van der Voort, die bijna altijd goed presteert op het WK en twee keer de kwartfinales haalde (in 2011 en 2015) neemt het donderdagavond in de tweede ronde op tegen Dave Chisnall, die als nummer tien van de wereld een bye had in de eerste ronde. Hij ziet zichzelf daarin als de underdog.

"Dave is de favoriet, honderd procent. Hij staat het afgelopen half jaar super te spelen. Het gaat een heel zwaar karwei worden, maar als ik mezelf in hem kan vastbijten, dan kan ik hem pakken. Bij mij moet alles goed zijn en bij anderen kunnen een of twee factoren minder zijn en dan zijn ze nog evengoed goed. Dave is zo'n iemand die 180'ers voor de lol gooit."