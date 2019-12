Vincent van der Voort heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van het WK darts in Londen. De Noord-Hollander won in de eerste ronde overtuigend met 3-0 van het grote talent Keane Barry.

Van der Voort liet Barry, die met zijn zeventien jaar de jongste speler is op dit WK en de op twee na jongste ooit, niet in zijn spel komen. Hij maakte amper fouten en zette zijn tegenstander steeds goed onder druk.

'The Dutch Destroyer' kwam alleen in de tweede set enigszins in de problemen. Hij slaagde er daar aanvankelijk niet in om een break te verzilveren (van 2-1 naar 2-2), maar pakte daarna alsnog de set met een tweede break.

Van der Voort neemt het donderdagavond in de tweede ronde op tegen de nummer tien van de wereld Dave Chisnall, die in de eerste ronde vanwege zijn positie op de Order of Merit een bye had en dus niet in actie hoefde te komen.

De Purmerender kampte de afgelopen jaren met een slepende rugblessure, maar hij is de laatste tijd aan de beterende hand en dat is ook af te lezen aan zijn prestaties. Hij haalde onder meer de kwartfinales op het EK.

Van der Voort presteert op het WK vrijwel altijd goed. Hij bereikte tot twee keer toe de kwartfinales (2011 en 2015) en strandde vorig jaar in de derde ronde na een nipte nederlaag tegen Chris Dobey.

Anderson plaatst zich voor derde ronde

Gary Anderson plaatste zich maandag voor de derde ronde. De tweevoudig wereldkampioen (2015 en 2016) was opvallend genoeg kinderlijk eenvoudig met 3-0 veel te sterk voor Brendan Dolan.

Anderson kon niet eens zo'n heel goede cijfers overleggen (een gemiddelde van 93 en een dubbelpercentage van 33), maar hij stond desondanks slechts één leg af, de derde leg van de tweede set.

'The Flying Scotsman' is net als Van der Voort op de weg terug van een rugblessure. Hij moest zich om die reden begin dit jaar afmelden voor The Masters en de Premier League of Darts en boekte na zijn rentree nog geen aansprekende resultaten.

Naast Van der Voort voegden ook Callan Rydz (3-2 tegen Steve Lennon) en William O'Connor (3-0 tegen Marko Kantele) zich maandagavond in de tweede ronde. Er stonden maandagmiddag geen wedstrijden op het programma.