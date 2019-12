Raymond van Barneveld was zaterdag zwaar aangeslagen na zijn uitschakeling in de eerste ronde van het WK darts in Londen, waarmee er plotsklaps een einde kwam aan zijn carrière. Oud-collega's Wayne Mardle en Chris Mason over de memorabele avond in het Alexandra Palace.

Van Barneveld was na de verrassende 1-3-nederlaag tegen Darin Young, die niet eens in het bezit is van een Tourkaart en zich via een Amerikaans kwalificatietoernooi plaatste voor het WK, behoorlijk hard voor zichzelf. Hij noemde zichzelf een "amateur die nooit van zichzelf zal houden, van zichzelf walgt en het leven geen zin meer vindt hebben".

De 52-jarige Hagenaar had vorig jaar al zijn afscheid aangekondigd, maar wat een prachtig laatste jaar moest worden, werd een ongekende deceptie met dieptepunten op sportief gebied (degradatie in Premier League of Darts en het missen van vele majors) en in de privésfeer (overval in zijn huis en scheiding van zijn vrouw).

"Ik was vooral verrast dat hij zei dat hij het leven geen zin meer vindt hebben", zegt Mardle, die het tussen 2000 en 2009 zeventien keer opnam tegen Van Barneveld. "Misschien voelt hij zich depressief in het algemeen, maar dan heeft hij hulp nodig en moet iemand met hem praten. De PDPA moet dat opmerken en hem dan de helpende hand bieden."

"Ik maak me geen zorgen om zijn gezondheid", aldus Mason, die tussen 1999 en 2007 vijf keer stuitte op Van Barneveld. "Hij was zijn hele carrière zo, de volgende dag gaat het wel weer. Het was een beetje hetzelfde als toen hij in Rotterdam vertelde dat hij per direct ging stoppen, om daar vervolgens de volgende dag alweer op terug te komen."

'Je leven verandert honderdtachtig graden'

Van Barneveld bracht zondag een uitgebreid bericht naar buiten op zijn Instagram-pagina. Hij schreef daarin dat hij zich nog altijd een "loser en zwakkeling" vindt, maar hij excuseerde zich min of meer ook voor het feit dat hij de fans niet had bedankt voor de steun door de jaren heen.

"Ik had graag wel de kracht gehad en de woorden gevonden om iets tegen jullie te zeggen op tv, maar ik kon het gewoon niet. Ik was en ben er echt zo kapot van. Ik ben heel diep van binnen ongelooflijk trots op jullie onvoorwaardelijke support. Ik heb niemand willen kwetsen met mijn opmerkingen", viel er onder meer te lezen.

"Ik voel met hem mee", zegt Mardle. "Het is moeilijk om afscheid te nemen van iets waar je erg van hebt gehouden. Beeld je maar eens in dat je na 35 jaar hetzelfde werk te hebben gedaan, je op een dag de deur achter je dicht moet trekken en nooit meer terugkomt. Dan kom je in een emotionele rollercoaster terecht. Daar gaan we allemaal anders mee om."

"Je leven verandert honderdtachtig graden als je ermee stopt. De afgelopen tientallen jaren stond Raymond bij wijze van spreken alleen maar voor een dartbord. Trainend en denkend aan het WK, de Premier League en alle andere toernooien. Hij moet goed op een rijtje gaan zetten wat hij nu wil gaan doen. Hij is down en we willen hem niet down zien."

'Raymond moet extreem trots zijn'

Hoewel hij het zelf zaterdag niet zo zag, kan Van Barneveld terugkijken op een glansrijke carrière. Hij werd onder meer vijf keer wereldkampioen (in 1998, 1999, 2003 en 2005 bij de BDO en in 2007 bij de PDC) en is daarmee achter zijn twee jaar geleden gestopte rivaal Phil Taylor de meest succesvolle darter ooit op het WK.

"Raymond is een absolute legende die ik altijd heb bewonderd", stelt Mason. "Hij heeft eerst Nederland besmet met het dartsvirus en daarna heel Europa. Hij hoort in een rijtje thuis met Taylor, Bristow, Lowe en Deller; spelers die de sport hebben gemaakt tot wat die nu is. Raymond staat voor altijd in de geschiedenisboeken en zijn naam op de trofeeën."

"Raymond moet extreem trots zijn op zijn carrière. Ik zou wel één wereldtitel willen, laat staan vijf. Als hij binnenkort samen met zijn nieuwe vriendin rustig over alles praat, dan realiseert hij zich ook wel dat het allemaal niet zo slecht was. Ik hoop dat hij kan genieten van zijn pensioen. Dat heeft hij verdiend."

Van Barneveld begint volgende maand nog wel aan een afscheidstour door Nederland. Hij is te bewonderen op de Kings of Darts-avonden in Den Bosch (24 januari, Enschede (26 januari) en Groningen (28 januari) en tot slot nog op 8 februari bij zijn eigen afscheidsavond in de AFAS Live in Amsterdam (locatie was eerst de nabijgelegen Ziggo Dome).