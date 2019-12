Michael Smith is zondag verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van het WK darts in Londen. De vice-wereldkampioen verloor met 1-3 van debutant Luke Woodhouse.

Smith, zoals dit jaar te doen gebruikelijk gehuld in een shirt voor het goede doel, begon dramatisch aan de wedstrijd. Hij gooide amper hoge scores (veel pijlen belandden buiten de twintig) en stond dan ook al snel op een 0-2-achterstand.

De nummer vier van de wereld kwam in de derde set eindelijk wat beter in zijn spel, maar hij werd daarin in leven gehouden door Woudhouse, die bij 2-2 liefst zes matchdarts miste, waarvan Smith uiteindelijk dankbaar profiteerde.

Smith leek daarna alles nog recht te trekken. Hij behield eenvoudig zijn eerste twee eigen legs, maar werkte bij 2-2 een slordige leg af en kreeg daar dit keer met de rake zevende matchdart van Woodhouse wel de rekening voor gepresenteerd.

'Bully Boy' verloor vorig jaar kansloos met 3-7 van Michael van Gerwen in de finale van het WK. Hij kende ook dit jaar een redelijk goed seizoen met onder meer een finaleplaats op de World Matchplay.

Woodhouse won vorige maand bij de Players Championship Finals (zijn eerste televisietoernooi) ook al van Daryl Gurney en was zaterdag in de eerste ronde overtuigend met 3-0 te sterk voor Paul Lim.

Suzuki kan net geen geschiedenis schrijven

Mikuru Suzuki slaagde er net niet in om als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het WK van de PDC. De Japanse kwam in de eerste ronde tegen James Richardson nog wel knap terug van een 0-2-achterstand, maar verloor uiteindelijk alsnog met 2-3.

Suzuki startte nog wel sterk met een 151-finish, maar ze leek daarna op een kansloze nederlaag af te stevenen. Richardson liep eenvoudig uit naar een 2-0-voorsprong en leidde ook in de derde set met 2-0, maar vervolgens kantelde de wedstrijd.

De wereldkampioen bij de vrouwen (BDO) gooide alle schroom van haar af en trok de stand in sets gelijk. Ze nam in de vijfde set zelfs een 1-0-voorsprong, maar kon niet voor een sensatie zorgen doordat ze de beslissende vijfde leg moest afstaan.

Behalve Suzuki plaatste ook Fallon Sherrock zich vorige maand via een van de twee kwalificatietoernooien voor de vrouwen voor het WK. De Engelse neemt het dinsdag in de eerste ronde op tegen Ted Evetts.

Vorig jaar deden er voor het eerst twee vrouwen mee aan het WK van de PDC. De Russische Anastasia Dobromyslova (0-3 tegen Ryan Joyce) en Lisa Ashton (1-3 tegen Jan Dekker) werden toen meteen uitgeschakeld in de eerste ronde.

Smith tweede favoriet die is uitgeschakeld

Smith is al de tweede favoriet voor de wereldtitel die is uitgeschakeld. Rob Cross, de nummer twee van de wereld en wereldkampioen van 2018, blameerde zich zaterdag in de tweede ronde tegen Kim Huybrechts: 0-3.

Ian White strandde zondag ook in de tweede ronde. De nummer acht van de wereld moest ondanks een gemiddelde van 100 punten en een dubbelpercentage van 57 zijn meerdere erkennen in Darius Labanauskas: 1-3.

Kyle Anderson (3-2 tegen Xiaochen Zang na 0-2), Ciaran Teehan (3-0 tegen Ross Smith), Brendan Dolan (3-0 tegen Nitin Kumar), Jose Justicia (3-0 tegen Arron Monk) en Daniel Baggish (3-2 tegen Andy Boulton) bereikten vrijdag de tweede ronde.