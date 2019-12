Mikuru Suzuki is er net niet in geslaagd om als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het WK van de PDC. De Japanse kwam in de eerste ronde tegen James Richardson nog wel knap terug van een 0-2-achterstand, maar verloor uiteindelijk alsnog met 2-3.

Suzuki begon nog wel uitstekend met een 151-finish, maar ze leek daarna op een kansloze nederlaag af te stevenen. Richardson liep eenvoudig uit naar een 2-0-voorsprong in sets en leidde ook in de derde set met 2-0, maar vervolgens kantelde de wedstrijd volledig.

De regerend wereldkampioen bij de vrouwen (BDO) gooide alle schroom van haar af en trok binnen een mum van tijd de stand in sets gelijk. Ze nam in de vijfde set zelfs een 1-0-voorsprong, maar kon niet voor een sensatie zorgen doordat ze de beslissende vijfde leg moest afstaan.

Behalve Suzuki plaatste ook Fallon Sherrock zich via een van de twee kwalificatietoernooien voor de vrouwen voor het WK. De Engelse neemt het dinsdag in de eerste ronde op tegen Ted Evetts.

Vorig jaar deden er voor het eerst twee vrouwen mee aan het WK van de PDC. De Russische Anastasia Dobromyslova (0-3 tegen Ryan Joyce) en Lisa Ashton (1-3 tegen Jan Dekker na 1-0-voorsprong) werden toen meteen uitgeschakeld in de eerste ronde.