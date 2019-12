Jermaine Wattimena baalde zaterdag stevig van de uitschakeling door Luke Humphries (2-3) in de tweede ronde van het WK darts in Londen. De Gelderlander ziet de snelle exit echter niet als een terugslag in zijn ontwikkeling.

"Ik vind het te ver gaan om dit een terugslag te noemen. Het was gewoon een goede wedstrijd. Het viel helaas niet mijn kant op en ik hoop dat dat volgend jaar wel het geval is", zei Wattimena in het Alexandra Palace.

Wattimena en Humphries maakten er een ware thriller van. Wattimena leek op de zege af te stevenen toen hij aan het einde van de vijfde set een break voorsprong nam (4-3), maar hij zag daarna Humphries langszij komen en ook de beslissende sudden death-leg winnen.

"Ik heb het laten liggen in de achtste leg van de vijfde set. Ik begon prima met scores van 170 en 134, maar daarna gooide ik twee puddingbeurten. Als ik daarin een of twee triples meer had gescoord, dan had ik hem gehad."

"Van een enorme domper is geen sprake, omdat het niet slecht is als je een wedstrijd verliest in een sudden death-leg. Natuurlijk mag je wel klagen en baal ik ook enorm, maar je moet ook realistisch blijven."

Jermaine Wattimena vond dat hij goed speelde in zijn eerste ronde. (Foto: Pro Shots)

Wattimena kan plaatsing voor The Masters vergeten

Wattimena kan door de nederlaag tegen Humphries een plaatsing voor The Masters begin februari in Milton Keynes zo goed als zeker vergeten. Hij staat achttiende op de Order of Merit, terwijl de top zestien na het WK een ticket krijgt voor de eerste major van het jaar.

"De nummer zestien (Jonny Clayton, red.) stond ook nog wel wat op me voor, dus ik was ook helemaal niet bezig met The Masters. De focus lag volledig op dit WK. Hier wilde ik graag goed presteren en een aantal ronden doorkomen."

"Ik wist dat dat geen gemakkelijke opgave zou worden. Het was fifty-fifty tegen Humphries. Hij heeft dan misschien een lastige periode gehad, iedereen weet dat hij veel talent heeft. Hij is niet voor niets wereldkampioen bij de jeugd en kwartfinalist op het WK van vorig jaar."

Van de Nederlanders die tot dusver in actie kwamen op dit WK zit alleen titelverdediger Michael van Gerwen nog in het toernooi. Raymond van Barneveld (tegen Darin Young), Jelle Klaasen (Van Gerwen) en Geert Nentjes (Kim Huybrechts) liggen er net als Wattimena al uit.