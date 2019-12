Raymond van Barneveld kende zaterdag een roemloos einde van zijn dartscarrière. De 52-jarige Hagenaar verloor op het WK darts in Londen meteen in de eerste ronde van Darin Young (1-3). Een reconstructie van het laatste uur van 'Barney' als prof.

21.35 uur: Het stijf uitverkochte Alexandra Palace maakt zich op voor de eerste wedstrijd van Van Barneveld op dit WK. Liefst driekwart van de aanwezigen in de zaal is in het oranje gehuld. Velen in het shirt van Van Barneveld en het tenue van het Nederlands elftal. Allemaal hebben ze een oranje bordje met daarop met grote letters 180 geschreven en vlak daaronder 'Thank you Barney'. Alles staat in het teken van het mogelijke afscheid.

21.40 uur: Van Barneveld verlaat samen met Young de oefenruimte en loopt de arena binnen. Hij zwaait naar rechts waar kinderen zijn naam schreeuwen. Hij kijkt vervolgens wat om zich heen, wrijft in zijn handen, gooit zijn nek los en kijkt uiteindelijk naar boven. Zijn ogen worden vochtig. Al helemaal als achter hem op een van de grote schermen naast het podium een filmpje van Sky Sports wordt afgespeeld met hoogtepunten van de afgelopen tientallen jaren.

21.42 uur: Van Barneveld heeft de focus teruggevonden als Young begint aan zijn opkomst. Hij kijkt streng voor zich uit en houdt die blik vast als hij wordt gevraagd om mee naar voren te komen om klaar te staan voor zijn eigen opkomst. Hij geeft zijn vriendin Julia nog snel een zoen op de mond en manager Jaco een zoen op de wang, waarna hij midden in het publiek wacht tot zijn naam wordt omgeroepen.

21.44 uur: 'Ladies and gentleman, one more time! He is the five time champion of the wooooorld! Raymond van Barneeeeeveeeeeld!', klinkt het luidkeels uit de mond van master of ceremonies John McDonald. Van Barneveld kijkt dan alleen maar naar beneden, maar als de klanken van Éye of the Tiger klinken, voelt hij zich even als een bokser in de ring. Boos kijkend, springend en de vuist tegen de andere hand aanslaan. Op naar het podium.

21.45 uur: Na vele fans een boks te hebben gegeven en Julia en Jaco opnieuw een zoen is Van Barneveld aangekomen op het podium. De bordjes met 180 gaan direct omhoog. Van Barneveld bedankt ze voor het gebaar door aan de rand van het podium een diepe buiging te maken en daarna drie keer te kloppen op zijn borst en zijn beide duimen omhoog te steken. Hij draait zich na een paar tellen om en begint met ingooien.

Raymond van Barneveld loopt bij zijn opkomst met een strakke blik richting het podium. (Foto: Pro Shots)

21.46 uur: Al snel is duidelijk dat het niet loopt bij Van Barneveld. Hij krijgt zijn pijlen maar niet mooi in het bord en bovendien lijkt hij last te hebben van de warme omstandigheden. Zijn hoofd is namelijk behoorlijk roodgloeiend. Hij puft na een slechte score en het missen van een dubbel. En dat gebeurt vaak. Te vaak, waardoor de eerste set verrassend een prooi is voor Young. 'Ally Pally' valt een beetje stil.

22.02 uur: De korte onderbreking heeft Van Barneveld goed gedaan, want hij is in de tweede set een stuk scherper. Het ritme van gooien gaat omhoog en dat is bij Van Barneveld vaak een goed teken. Er komt ook meer emotie in zijn spel. Dit keer geen gepuf, maar een vuistje richting de camera als de pijlen wel in de triples vallen. De set wordt met een gemiddelde van 100 punten binnengesleept. Hij knikt goedkeurend naar Julia en Jaco.

22.13 uur: De opleving blijkt van korte duur. Van Barneveld is het in de derde en vierde set opeens helemaal weer kwijt en uitschakeling komt met rasse schreden dichterbij. Hij verliest de derde set en komt in de vierde set op een 0-2-achterstand. Hij kijkt na iedere worp verslagen naar de pijlen in zijn linkerhand. Af en toe mompelt hij iets tegen zichzelf. Denkend misschien wel aan wat er in het afgelopen jaar allemaal is gebeurd.

22.35 uur: Kan het dan toch nog? In een soort alles of niets-poging trekt Van Barneveld de stand in de vierde set gelijk (2-2). Het duidelijk op de hand zijnde van Van Barneveld Alexandra Palace krijgt ook weer hoop. 'Barney Army' zingen ze als hun favoriet moet gooien en ze fluiten als Young aan de oche staat. Caller Russ Bray vraagt nog wel om respect, maar dat is tegen dovemansoren gericht. Setdart voor Van Barneveld. Mis.

Raymond van Barneveld kijkt bedenkend naar zijn eigen pijlen. (Foto: Pro Shots)

22.38 uur: Het is voorbij voor Van Barneveld. Young gooit 74 uit en maakt een einde aan diens carrière. Van Barneveld schudt zijn hoofd terwijl hij zijn pijlen opbergt in een hoesje. Hij draait zich om, geeft als een boer met kiespijn Young een stevige knuffel, schudt de handen van Bray en zijn assistenten en loopt het podium af. Hij kijkt eenmaal bij de trap nog wel even opzij richting het publiek en steekt een arm in de lucht.

22.45 uur: Van Barneveld laat de domper even bezinken achter de coulissen, maar hij meldt zich ook al snel bij een verslaggever van Sky Sports. Die vraagt aan hem of hij lang de tijd nodig heeft om terug te kijken op zijn loopbaan met het gevoel dat hij iets speciaals heeft gedaan voor de sport. "Heb ik dat gedaan dan?", reageert Van Barneveld schouderophalend. Het publiek kan meeluisteren op de grote schermen en schreeuwt hem bemoedigend toe.

22.50 uur: Na het interview met Sky Sports loopt Van Barneveld door naar de mixed zone achter de schermen, waar hij verschillende televisiezenders en radiostations te woord moet staan. Hij laat niets heel van zichzelf en noemt zichzelf voor onder andere de camera van RTL 7 een "amateur die nooit van zichzelf zal houden, van zichzelf walgt en het leven geen zin meer vindt hebben."

23.00 uur: Tot slot neemt Van Barneveld nog zitting op de persconferentie. Hij gaat zitten achter een tafel en hoort de spervuur aan vragen aan van de schrijvende pers. Praten is er niet echt meer bij. Hij lacht de personen uit die tegen hem zeggen dat hij trots kan zijn op zijn carrière met vijf wereldtitels. Dan staat hij op en verdwijnt richting de spelersruimte. Eén journalist klapt nog wel voor hem, maar vindt verder geen medestanders.

23.15 uur: Op het moment dat Van Barneveld de perszaal verlaat zendt Sky Sports in de vorm van een korte video een eerbetoon aan hem uit. Onder fraaie nostalgische beelden is een prachtige akoestische versie van Eye of the Tiger geplakt. "Wow", zegt Huybrechts, die vlak daarvoor opvallend snel heeft afgerekend met titelkandidaat Cross. "Wat een grootheid. Die gaan we zeker missen."

Raymond van Barneveld verlaat de perszaal en zoekt een plekje op om tot rust te komen. (Foto: Pro Shots)