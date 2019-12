Raymond van Barneveld was zwaar teleurgesteld na zijn nederlaag in de eerste ronde van zijn laatste WK darts. De 52-jarige Hagenaar kwam tegen de Amerikaan Darin Young amper in zijn spel en verloor in vier sets: 1-3.

"Ik speelde heel erg slecht vandaag", verzuchtte 'Barney' direct na afloop. "Darin speelde heel erg goed, dus alle credits voor hem. Dat is het wel."

Van Barneveld kregen tegen de Amerikaan, die geen Tourkaart bezit, voldoende kansen. Zo had hij liefst zes darts om de vierde set naar zich toe te trekken, maar hij faalde. Young bleek vervolgens wel koelbloedig.

De Hagenaar was dan ook flink terneergeslagen. "In mijn afscheidsjaar vergeef ik mezelf dit nooit. Nooit niet." Hij voegde daar vervolgens aan toe van zichzelf te walgen. "Ik dacht dat ik sterker was, maar het maakt allemaal niet meer uit. Het leven heeft geen zin meer."

Van Barneveld stelde geen moment vrij in zijn hoofd te zijn geweest in zijn partij. "Ik sta te duwen en te trekken aan die pijlen, er staat zo veel druk op. Ik was er helemaal niet bij met mijn hoofd. Ik blijk maar een amateur te zijn, net als de rest."

Young treft in de volgende ronde opnieuw een Nederlander: Jeffrey de Zwaan. Die is in het Londense Alexandra Palace als 23e geplaatst.