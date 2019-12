De dartscarrière van Raymond van Barneveld is voorbij. De 52-jarige Hagenaar werd zaterdag meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het WK in Londen door een 1-3-nederlaag tegen Darin Young.

Van Barneveld kwam geen moment echt lekker in zijn spel. Hij noteerde weliswaar een veel hoger gemiddelde dan Young (96 om 87 punten), maar miste veel te veel dubbels om aanspraak te mogen maken op de zege.

De verliespartij komt als een verrassing omdat Young geen hoogvlieger is in het darts. Hij staat niet op de Order of Merit omdat hij geen Tourcard heeft en overleefde in negen eerdere deelnames aan het WK slechts één keer de eerste ronde (in 2009).

Van Barneveld werd in het verleden vijf keer wereldkampioen. Hij was in 1998, 1999, 2003, 2005 (allen bij de BDO) en 2007 (bij de PDC) de beste van de wereld. Hij haalde daarnaast in 2006 (BDO) en 2009 (PDC) de finale.

'Barney' was echter bezig aan een dramatisch afscheidsjaar. Hij strandde vorig jaar ook al in de eerste ronde van het WK, degradeerde vervolgens uit de Premier League of Darts en plaatste zich bijna voor geen enkele major.