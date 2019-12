Jermaine Wattimena is zaterdag in de tweede ronde uitgeschakeld van het WK darts in Londen. De Gelderlander verloor na een ware thriller met 2-3 van Luke Humphries.

Wattimena leek in de tiebreak van de vijfde set nog aan de winnende hand. Hij nam met een break een 4-3-voorsprong, maar slaagde er niet in die te verzilveren en moest de sudden-deathleg vervolgens laten aan Humphries.

'The Machine' haalde vorig jaar nog de derde ronde van het WK. Hij verloor toen na eveneens een zenuwslopend gevecht met 3-4 van Gary Anderson en miste destijds zelfs een matchdart om voor een daverende sensatie te zorgen.

Wattimena was de laatste maanden juist goed in vorm. Hij bereikte in oktober bij de World Grand Prix tot zijn eigen vreugde knap de kwartfinales en behaalde daarmee zijn beste prestatie ooit op een major.

Wattimena en Humphries spelen merkwaardige partij

Wattimena en Humphries maakten er een zeer enerverende, maar ook merkwaardige partij van. Beiden wisselden tot twee keer toe stuivertje wat betreft het winnen van vier legs op een rij, waardoor er een beslissende vijfde set aan te pas moest komen.

Daarin ontsnapte Wattimena aanvankelijk, omdat Humphries bij 2-3 een matchdart verprutste, maar daarna liet Wattimena het zelf liggen door bij 5-4 twee slechte beurten te gooien, met als gevolg de sudden-deathleg.

Humphries was in het voordeel omdat hij de strijd om de bull in zijn voordeel beslechtte en maakte geen fout, waardoor Wattimena net als vorig jaar een bittere pil kreeg te slikken en ook kwalificatie voor The Masters zo goed als kan vergeten.

Ook Labanauskas, Yamada en Woodhouse door

Na een moeizame periode vindt Humphries juist steeds meer de weg omhoog. De kwartfinalist van vorig jaar op het WK (hij stuntte tegen toenmalig titelverdediger Rob Cross) werd vorige maand wereldkampioen bij de jeugd.

Eerder op de dag waren er drie eersterondepartijen in Alexandra Palace. Darius Labanauskas (3-0 tegen Matthew Edgar), Yuki Yamada (3-1 tegen Ryan Meikle) en Luke Woodhouse (3-0 tegen Paul Lim) plaatsten zich voor de tweede ronde.

Raymond van Barneveld komt zaterdagavond voor het eerst in actie en speelt dan in de eerste ronde tegen Darin Young. De 52-jarige Hagenaar neemt na het WK afscheid als professioneel darter.