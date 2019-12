Op de tweede dag van het WK darts in Londen is het in de avondsessie de beurt aan Raymond van Barneveld. De Hagenaar neemt het in de eerste ronde op tegen Darin Young. Jermaine Wattimena verloor eerder op de dag van Luke Humphries in de tweede ronde. Mis niets van de wedstrijden op het WK via ons liveblog.





Van Barneveld-Young

Tweede ronde:

Wattimena-Humphries 2-3 Goedenavond en welkom bij dit liveblog. Mijn naam is Lennart Klem en ik zal je op de hoogte houden van de eersterondepartij van Raymond van Barneveld. Mocht Raymond van Barneveld vanavond winnen, dan speelt hij op dinsdag 17 december in de avond tegen landgenoot Jeffrey de Zwaan in de tweede ronde. Als 'Barney' verliest, is het WK voorbij en dus ook zijn carrière. Bereikt Raymond van Barneveld vanavond de tweede ronde op het WK?

Nee WK darts · Wanneer komt Van Barneveld in actie?

Het is nog even wachten op de vijfvoudig wereldkampioen. Momenteel spelen Jamie Hughes en Zoran Lerchbacher tegen elkaar (1-1 in sets). Na deze partij (best of 5) komt 'Barney' het podium op. WK darts · Hij is zeker niet de topfavoriet, maar Van Barneveld jaagt in Londen op zijn zesde wereldtitel. Kan hij nog een prijs aan zijn palmares toevoegen?



Wereldtitels Van Barneveld:

BDO: 1998, 1999, 2003 en 2005

PDC: 2007 WK darts · De resultaten van beide heren op de afgelopen WK's:



Van Barneveld:

2014: Derde ronde

2015: Halve finale

2016: Halve finale

2017: Halve finale

2018: Kwartfinale

2019: Tweede ronde



Young:

2014: Eerste ronde

2015: Geen deelname

2016: Eerste ronde

2017: Geen deelname

2018: Geen deelname

2019: Geen deelname WK darts · Raymond van Barneveld komt dus al in de eerste ronde van het WK in actie. Dat heeft alles te maken met zijn lage PDC-ranking. De Nederlander staat buiten de top 32. 'Barney' neemt het op tegen Darin Young en dat is voor het eerst (en dus ook voor het laatst) in zijn loopbaan. WK darts · McGeeney wint eerste avondwedstrijd bij WK darts

Mark McGeeney wint de eerste avondwedstrijd op dag 2 van het WK darts in Londen. De Lakeside-finalist rekent in vier sets af Matthew Campbell: 3-1. McGeeney treft in de volgende ronde Ricky Evans. Het is nu de beurt aan Jamie Hughes en Zoran Lerchbacher. WK darts · We darten weer in Londen! De eerste partij van de avond, tussen de relatief onbekende Engelsen Mark McGeeney en Matthew Campbell, is begonnen. Raymond van Barneveld komt bij de derde partij van de avond in actie (rond 22.00 uur). WK darts · Over ruim een uur worden de avondwedstrijden afgewerkt op dag 2 van het WK darts. Alle ogen zijn gericht op Raymond van Barneveld. Deze partijen staan op het programma (op volgorde):



Mark McGeeney-Matthew Campbell

Jamie Hughes-Zoran Lerchbacher

Raymond van Barneveld-Darin Young

Rob Cross-Kim Huybrechts WK darts · WK darts · Humphries verslaat Wattimena op WK

Jermaine Wattimena is er niet in geslaagd om de derde ronde van het WK darts te bereiken. Luke Humphries blijkt in de tweede ronde net wat koelbloediger: 2-3. De wedstrijd moet worden beslist in de vijfde set. Ook daar gaat het lang gelijk op, maar op 5-5 is het de Engelsman die de wedstrijd naar zich toetrekt. WK darts · Humphries trekt de stand toch weer gelijk. Het is 5-5. WK darts · Wattimena gooit 98 uit en is één leg verwijderd van de derde ronde: 5-4. WK darts · Het is weer gelijk. Humphries kent even een dipje waar Wattimena van profiteert: 4-4 WK darts · Humphries is ongenaakbaar in zijn eigen legs. Ook deze behoudt hij en komt weer op voorsprong: 3-4. WK darts · Wat een spanning! Humphries krijgt opnieuw kansen om de wedstrijd te winnen, maar Wattimena houdt zijn hoofd koel. Het staat weer gelijk: 3-3. WK darts · Wattimena krijgt een kans om te breken, maar hij gooit 122 niet uit. Humphries staat weer op voorsprong: 2-3. WK darts · Humphries krijgt de kans om de wedstrijd te beslissen, maar hij weet de leg niet uit te gooien. Wattimena wel. De Nederlander brengt de stand op 2-2. WK darts · Ook Humphries behoudt zijn eigen leg. Het is 1-2 in de vijfde set. WK darts · Het is weer gelijk. Wattimena pakt zijn eigen leg en brengt de stand op 1-1. WK darts · Humphries begint goed aan de beslissende set. Hij komt op een 0-1-voorsprong. WK darts · Humphries wint de vierde set. De vijfde set moet dus de beslissing gaan brengen. WK darts · Humphries breekt Wattimena en komt op voorsprong in de vierde set: 1-2. WK darts · Humphries geeft zich nog niet gewonnen en pakt de tweede leg van de vierde set: 1-1 WK darts · We gaan meteen door met de vierde set. Wattimena is nog één set verwijderd van een plek in de derde ronde en pakt meteen de eerste leg: 1-0. WK darts · Wattimena pakt de derde set en staat op een 2-1-voorsprong. WK darts · Wattimena gooit 110 uit en breekt Humphries. Het staat 2-1 in de derde set. WK darts · Wattimena trekt de stand in de derde set weer gelijk: 1-1 WK darts · De eerste leg van de derde set is voor Humphries: 0-1 WK darts · Humphries krikt zijn gemiddelde behoorlijk op in de tweede set. Hij gooit maar liefst vier keer 180 en heeft nu een gemiddelde van 102,55. Jermaine Wattimena heeft ook zijn eerste 180'er gegooid en staat op een gemiddelde van 91,83. WK darts · WK darts · Humphries pakt de tweede set. De stand is weer helemaal in evenwicht: 1-1 WK darts · Humphries heeft de smaak te pakken. Hij breekt Wattimena en komt op een 1-2 voorsprong in de tweede set. WK darts · IJzersterke leg voor Humphries. Met onder meer twee keer 180 trekt hij de stand weer gelijk in de tweede set: 1-1 WK darts · Wattimena mist een aantal kansen om de leg uit te gooien, maar wint hem toch. Hij gooit 40 uit en behoudt zijn eigen leg. Het staat 1-0 in de tweede set. WK darts · Dit was de opkomst van Jermaine Wattimena voor de partij tegen Luke Humphries. De Nederlander staat inmiddels al met 1-0 voor. WK darts · De eerste set gaat in een razend tempo voorbij. Wattimena breekt Humphries twee keer en staat met 1-0 voor in sets. WK darts · Wattimena behoudt zijn eigen leg en komt op 2-0 in de eerste set. WK darts · Wattimena wint de eerste leg. 1-0 in de eerste set voor de Nederlander. WK darts · Het is tijd voor de partij van Jermaine Wattimena. De Nederlander neemt het op tegen Luke Humphries. Voor Wattimena is het zijn zesde WK-deelname. Hij kwam nooit verder dan de laatste 32. WK darts · Luke Woodhouse heeft geen moeite met Paul Lim in de eerste ronde van het WK darts. De Engelsman wint met 3-0. Over tien minuten komt de eerste Nederlander van de dag in actie. Jermaine Wattimena neemt het op tegen Luke Humphries. WK darts · In een partij tussen twee debutanten toont de Japanner Yuki Yamada zich de sterkste. Hij wint met 3-1 van Ryan Meikle. WK darts · WK darts · Nentjes: 'Neem darts nog niet serieus genoeg'

Geert Nentjes was opvallend vrolijk na zijn nederlaag tegen Kim Huybrechts in de eerste ronde van het WK darts in Londen. De 21-jarige Urker was al blij dat hij zijn tegenstander goed tegenstand had geboden en er een spannende wedstrijd van had gemaakt. "Ik neem het spelletje eigenlijk nog niet zo serieus als zou moeten. Ik ben een van de jongste deelnemers en zit nog op school. Andere jongens van mijn leeftijd hebben een dikke studieschuld en ik heb al een leuk zakcentje bij elkaar gegooid." WK darts · Michael van Gerwen is gisteren in huilen uitgebarsten op de persconferentie na zijn zege (3-1) op Jelle Klaasen in de eerste ronde van het WK darts in Londen. De titelverdediger zei een hekel te hebben aan zijn landgenoot vanwege een gebeurtenis uit het verleden. Van Gerwen in tranen na beladen WK-duel met Klaasen Darts · Van Barneveld plant afscheidstour

Raymond van Barneveld kondigt op zijn Facebook aan zijn afscheid volgend jaar toch iets anders te gaan doen dan gepland. "Omdat toch veel mensen het jammer vonden dat mijn afscheid alleen in Amsterdam plaatsvindt heb ik het volgende bedacht: Ik ga op afscheidstour! Ik sluit me aan bij de Kings Of Darts en op die manier zal ik in Noord, Zuid en Oost Nederland ook mijn afscheid vieren." De Kings Of Darts vindt plaats op 24, 26 en 28 januari in Den Bosch, Enschede en Groningen. "Barney Dome op 8 februari blijft het absolute sluitstuk van mijn carrière." WK darts · Lees hier het volledige interview van verslaggever Jeroen Bijma met Raymond van Barneveld. WK darts · "Als ik nu moet tekenen voor het bereiken van de finale en die vervolgens verliezen, dan doe ik dat meteen. Kan je nagaan hoe wanhopig ik ben. Dat heb ik in mijn hele leven nog nooit geroepen, maar door dit jaar word je wel realistisch. Ik moet mezelf er wel op voorbereiden dat het een mooi WK kan worden. De dingen doen die ik als zeventienjarig jongetje deed op de zolderkamer. Misschien dat de passie en het geloof dan terugkomen." (3/3) WK darts · "Dit leven trekt alles uit me. Elke keer heb ik weer die depressies. Als je steeds verliest, is dat even vol te houden, maar geen jaren. Mijn laatste grote titel (de Premier League of Darts, red.) dateert uit 2014. Geloof me, we leven vandaag de dag in een maatschappij waarin het draait om winnen. Ik heb de laatste vijf jaar rondgewandeld in deze wereld met het idee dat ik er niet meer bij hoorde." (2/3)