Op de tweede dag van het WK darts in Londen is het in de avondsessie de beurt aan Raymond van Barneveld. De Hagenaar neemt het in de eerste ronde op tegen Darin Young. Jermaine Wattimena verloor eerder op de dag van Luke Humphries in de tweede ronde. Mis niets van de wedstrijden op het WK via ons liveblog.

WK darts

Van Barneveld verliest

Einde carrière voor 'Barney'

Ook Wattimena uitgeschakeld WK darts · WK darts · Van Barneveld: 'Mezelf nooit vergeven'

"Ik ben sprakeloos. Ik speelde echt heel slecht. Ik was ook verrast door Darin Young. Hij speelde heel goed, maar dit ga ik mezelf nooit vergeven", aldus Raymond van Barneveld. WK darts · WK darts · Van Barneveld kreeg in de laatste leg nog meerdere kansen om er 2-2 in sets van te maken, maar die gingen er niet in. Young sloeg op 74 wel toe via D20 en pakte zo de overwinning. WK darts · WK darts · WK darts · Dartscarrière Van Barneveld voorbij na uitschakeling in eerste ronde

Raymond van Barneveld overleeft de eerste ronde op het WK niet. De Nederlander verliest van Darin Young met 1-3 in sets. De Nederlander speelde in Londen zijn laatste toernooi, waardoor er dus per direct een eind is gekomen aan zijn loopbaan. WK darts · Het is voorbij! Young verslaat Van Barneveld door 74 uit te gooien via D20 (1-3 in sets). WK darts · Young mag van 74 gooien voor de wedstrijd. Van Barneveld heeft al wat pijlen gemist voor een vijfde set... WK darts · Het initiatief ligt in deze leg bij Young... WK darts · 1-2 (2-2). Break! Van Barneveld gooit uitstekend op het moment dat het moet. Hij slaat terug en komt langszij. De Nederlander mag de vijfde leg beginnen en zal die ook moeten winnen... WK darts · 1-2 (1-2). Van Barneveld begint sterk met een 180 (Young met 100). WK darts · 1-2 (1-2). Het is nog niet voorbij, want Van Barneveld houdt nu wel zijn eigen leg met een fraaie 96-finish. De Nederlander moet Young nu wel gaan breken om langszij te komen, anders is het voorbij... WK darts · Van Barneveld moet de komende drie legs winnen om nog in leven te blijven op dit WK! WK darts · 1-2 (0-2). Van Barneveld mist de D20 en Young gooit wel de D2. De Amerikaan heeft nog één leg nodig voor de zege... WK darts · 1-2 (0-1). Break! Young gooit 160 uit en komt op een 0-1-voorsprong in legs in deze vierde set. Van Barneveld moet echt flink aan de bak nu. WK darts · 1-2 (0-0). We gaan meteen verder met de vierde set. Van Barneveld begint en mag geen set meer verliezen... WK darts · 1-2 (0-0). De derde set gaat naar Young! De Amerikaan gooit sterk in de beslissende vijfde leg van de derde set en komt dus weer op voorsprong. Van Barneveld kreeg een kans via D20, maar Young wint de set met 2-3 in legs. WK darts · 1-1 (2-2). Van Barneveld geeft de set nog niet op en komt andermaal langszij. Wie komt er op een 2-1-voorsprong in sets? Young mag de laatste leg in deze derde set beginnen... WK darts · 1-1 (1-2). Weer houdt Young zijn eigen leg, waardoor de Amerikaan op een 1-2-voorsprong komt in legs. Van Barneveld zal wel een leg moeten afpakken van Young om op voorsprong te kunnen komen. WK darts · 1-1 (1-1). Het staat weer helemaal gelijk in Londen, want ook Van Barneveld behoudt de leg die hij is begonnen. Al gaat dat niet van harte... WK darts · 1-1 (0-1). Young maakt geen fout in 'zijn' eerste leg en komt op voorsprong in legs in deze derde set via D3. WK darts · 1-1 (0-0). Game on! We gaan verder met de derde set. Young mag weer beginnen met gooien. WK darts · WK darts · 1-1 (0-0). Van Barneveld pakt de tweede set! De Nederlander gooit wat beter en zo komt Young er niet aan te pas. 'Barney' trekt de stand zodoende gelijk in sets. Hij wint het tweede bedrijf met 3-0 in legs. WK darts · 0-1 (2-0). Break! Van Barneveld drukt door en komt op een 2-0-voorsprong in legs in de tweede set. WK darts · 0-1 (1-0). De eerste leg gaat via D4 'gewoon' naar Van Barneveld, die dus goed begint aan het tweede bedrijf. WK darts · 0-1 (0-0). De tweede set is onderweg en nu mag Van Barneveld beginnen met gooien. WK darts · WK darts · WK darts · 0-1 (0-0). Daar is de eerste set voor Young. Beide heren missen wat kansen, maar de Amerikaan slaat toch toe en grijpt de openingsset met 1-3 in legs. WK darts · Oei! Van Barneveld mist de bullseye voor een prachtige 170-finish en daarna mist Young diezelfde bullseye voor een 167-finish. WK darts · WK darts · 0-0 (1-2). Van Barneveld mist de D14 voor een 121-finish en dus ontsnapt Young. De Amerikaan komt via D20 op een 1-2-voorsprong in legs. WK darts · 0-0 (1-1). Van Barneveld mist wat pijlen op de dubbel, maar via D5 komt hij alsnog langszij. WK darts · 0-0 (0-1). Young behoudt de eerste leg en komt op voorsprong in de eerste set. WK darts · De eerste 180 van Van Barneveld is een feit! De Nederlander gooit de perfecte score al in zijn tweede beurt. WK darts · Game on! We zijn onderweg in het Alexandra Palace! Young begint de eerste set met gooien. WK darts · WK darts · Van Barneveld en Young gaan nog even ingooien en dan gaat het echt beginnen in Londen! WK darts · Eye of the Tiger klinkt door het Alexandra Palace in Londen en dat betekent maar één ding: Raymond van Barneveld is onderweg naar het podium. WK darts · De spelers worden aangekondigd! Young en Van Barneveld maken zich op voor hun tocht naar het podium... WK darts · Bereikt Raymond van Barneveld vanavond de tweede ronde op het WK? Ja

Nee WK darts · Van Barneveld over een paar minuten!

Lerchbacher wint met 3-2 in sets van Hughes en dat betekent dat het bijna tijd is voor Raymond van Barneveld! Na een kleine pauze komt de Nederlander het podium voor zijn eersterondepartij op het WK tegen Darin Young. WK darts · Hughes en Lerchbacher maken er een lange partij van. De Oostenrijker leidt inmiddels met 2-1 in legs in de beslissende vijfde set. WK darts · De fans van Van Barneveld zijn er in ieder geval al klaar voor. Hughes-Lerchbacher (1-2 in sets) is de partij voor Van Barneveld-Young en is nog altijd bezig. WK darts · Mocht Raymond van Barneveld vanavond winnen, dan speelt hij op dinsdag 17 december in de avond tegen landgenoot Jeffrey de Zwaan in de tweede ronde. Als 'Barney' verliest, is het WK voorbij en dus ook zijn carrière. WK darts · Wanneer komt Van Barneveld in actie?

Het is nog even wachten op de vijfvoudig wereldkampioen. Momenteel spelen Jamie Hughes en Zoran Lerchbacher tegen elkaar (1-1 in sets). Na deze partij (best of 5) komt 'Barney' het podium op. WK darts · Hij is zeker niet de topfavoriet, maar Van Barneveld jaagt in Londen op zijn zesde wereldtitel. Kan hij nog een prijs aan zijn palmares toevoegen?



Wereldtitels Van Barneveld:

BDO: 1998, 1999, 2003 en 2005

PDC: 2007