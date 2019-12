De professionele dartscarrière van Raymond van Barneveld is zaterdag ten einde gekomen met een nederlaag tegen Darin Young in de eerste ronde van het WK. Een overzicht van de hoogte- en dieptepunten uit de 35-jarige loopbaan van 'Barney'.

Hoewel hij sinds 1984 op het hoogste niveau speelt, maakt Nederland in 1995 voor het eerst echt kennis met Raymond van Barneveld, wanneer de Hagenaar voor het eerste de finale bereikt van de Embassy, het WK darts. Die verliest hij van Richie Burnett. (Foto: Getty Images)

Drie jaar later haalt Van Barneveld weer de finale van de Embassy. Nu wint hij wel van Burnett en pakt daarmee zijn eerste wereldtitel. (Foto: Getty Images)

In de jaren daarna ontwikkelt 'Barney' zich tot een van de beste darters ter wereld. Ook in 1999, 2003 en 2005 grijpt hij de wereldtitel bij de BDO. (Foto: Getty Images)

Zijn bekende zegegebaar komt in de eerste jaren na de eeuwwisseling vaak voorbij. (Foto: Getty Images)

In 2005 pakt Van Barneveld zijn vierde wereldtitel op Lakeside. Alleen Eric Bristow was vaker de beste bij de BDO. (Foto: Getty Images)

Van Barneveld heeft een jaar later de kans om het record van 'The Crafty Cockney' te evenaren, maar hij verliest de finale van de piepjonge debutant Jelle Klaasen. Het jaar daarop stapt de Hagenaar over naar de PDC. (Foto: Getty Images)

Bij zijn debuut op het WK van de PDC boekt Van Barneveld de mooiste zege in zijn carrière door meteen de titel op te eisen. (Foto: Getty Images)

In een bloedstollende finale is hij na sudden-death te sterk voor eeuwige rivaal Phil Taylor. (Foto: Getty Images)

Van Barneveld bereikt in 2009 voor de laatste keer de WK-finale, maar is daarin kansloos. Taylor neemt wraak voor de nederlaag twee jaar eerder en wint met 7-1. (Foto: Getty Images)

Na 2009 bereikt Van Barneveld nooit meer de WK-finale, maar schrijft hij wel enkele andere prestigieuze toernooien op zijn naam. Zo wint hij in 2014 op grandioze wijze de Premier League.

De Premier League van 2014 zal het laatste grote toernooi blijken dat Van Barneveld wint. Toch blijft hij onverminderd populair bij de fans en laat hij af en toe nog een glimp van zijn klasse zien. (Foto: Getty Images)

Van Barneveld kan de tranen niet bedwingen nadat hij Van Gerwen op het WK 2016 verslaat in de derde ronde. (Foto: Getty Images)

Tijdens de Premier League in 2018 beleeft Van Barneveld nog eenmaal een glorieus hoogtepunt. In een kolkend Ahoy wint hij met 7-5 van Michael van Gerwen. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)



Het blijkt echter een kleine oprisping in plaats van een comeback, want de prestaties gaan steeds harder achteruit. Op het WK 2019 wordt Van Barneveld in de eerste ronde uitgeschakeld door de onbekende Litouwer Darius Labanauskas. (Foto: Getty Images)

Nadat Van Barneveld zijn afscheid aankondigt, krijgt hij een wildcard voor de Premier League, maar dat wordt niet wat hij ervan verwacht. In Rotterdam gaat hij met 7-1 keihard onderuit tegen Van Gerwen. (Foto: Pro Shots)

Na die nederlaag kondigt een gedesillusioneerde Van Barneveld aan per direct te stoppen, maar daar komt hij een dag later op terug. (Foto: Pro Shots)

'Barney' besluit toch door te gaan tot en met het WK. Op dat toernooi komt met een nederlaag tegen Darin Young een einde aan zijn loopbaan. (Foto: Getty Images)