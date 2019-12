Raymond van Barneveld heeft besloten om alsnog een afscheidstour te doen. De 52-jarige Hagenaar zou na het WK één speciale afscheidsavond krijgen, maar kiest nu toch voor deelname aan de Kings of Darts in januari.

"Ik heb besloten mijn afscheid iets anders te gaan doen volgend jaar, omdat veel mensen het jammer vonden dat mijn afscheid alleen in Amsterdam plaatsvindt. Daarom sluit ik me aan bij de Kings of Darts", schrijft Van Barneveld zaterdag op Facebook.

"Op die manier zal ik ook in Noord-, Zuid- en Oost-Nederland mijn afscheid vieren. Barney Dome op 8 februari blijft het absolute sluitstuk van mijn carrière en de laatste mogelijkheid mij op het internationale dartpodium bezig te zien."

Kings of Darts werd dit jaar voor het eerst gehouden en vindt in 2020 wederom op verschillende avonden plaats. De eerste speeldag is op 24 januari in Den Bosch, gevolgd door avonden in Enschede (26 januari) en Groningen (28 januari). Onder anderen Michael van Gerwen, Gerwyn Price en Daryl Gurney doen mee.

Locatie van afscheidsavond Van Barneveld verplaatst

De officiële afscheidsavond van Van Barneveld blijft gewoon op zaterdag 8 februari staan, maar de locatie wordt wel aangepast. Het evenement zou eerst in de Ziggo Dome worden gehouden en vindt nu in AFAS Live plaats.

Tijdens de afscheidsavond komt er een speciale competitie waarin dartslegendes Phil Taylor, Wayne Mardle, Martin Adams, Richie Burnett en Bobby George het opnemen tegen onder anderen oud-voetballers Robin van Persie en Rafael van der Vaart. Ook zullen er diverse artiesten optreden.

De afzwaaiende Van Barneveld komt zaterdagavond voor het eerst in actie op zijn laatste WK. De vijfvoudig wereldkampioen neemt het in Londen in de eerste ronde op tegen de Amerikaan Darin Young.