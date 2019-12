Geert Nentjes was vrijdag opvallend vrolijk na zijn nederlaag tegen Kim Huybrechts in de eerste ronde van het WK darts in Londen. De 21-jarige Urker was al blij dat hij zijn tegenstander goed tegenstand had geboden en er een spannende wedstrijd van had gemaakt.

"Ik ben tevreden over hoe ik heb gespeeld. Ik weet dat ik een paar foutjes heb gemaakt, maar ik kan terugkijken op een leuke pot. Ik kan leren van de mindere momenten en die dan de volgende keer beter doen", zei Nentjes in het Alexandra Palace.

De linkshandige Nentjes verspeelde in de eerste set een 2-0-voorsprong en liet de dit jaar met zijn vorm tobbende Belg na de winst van de derde set (2-1) helemaal terugkomen door zelf niet geconcentreerd genoeg aan de oche te staan.

"Ach, het gebeurt. Bij die 2-0-voorsprong in de eerste set gooit hij een geweldige 153-finish. Dan verdient hij ook de set. Dat is klasse van hem en daar geef ik hem dan ook de credits voor", aldus Nentjes, die zich vervolgens wel zelfkritisch toonde.

"Ik neem het spelletje eigenlijk nog niet zo serieus als zou moeten. Ik ben een van de jongste deelnemers en zit nog op school. Andere jongens van mijn leeftijd hebben een dikke studieschuld en ik heb al een leuk zakcentje bij elkaar gegooid."

"Ik heb het best wel goed, ik hoef niet van het darts te leven. Ik heb 200 euro aan vaste lasten in de maand. Als ik klaar ben met school, dan moet ik wel iets serieuzer zijn. Iets met sponsoren doen, of sociale media. Daar ben ik nu nog helemaal niet mee bezig."

Geert Nentjes kan zijn teleurstelling over zijn nederlaag tegen Kim Huybrechts niet helemaal verbergen. (Foto: Pro Shots)

'Eerst maar mijn studie afronden'

Nentjes werd vorig jaar bij zijn debuut op het WK door Nathan Aspinall ook meteen in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij stond toen naar eigen zeggen strak van de zenuwen, maar daar had hij tegen Huybrechts weinig last van.

"Ik was dit keer echt gefocust. Ik was totaal niet bezig met het publiek, en dat doet me deugd. Ik kan nog een jaar op de Tour spelen en als ik het goed doe op de Development Tour, dan ben ik er de twee jaar daarna ook bij. Daar ga ik voor", vertelde Nentjes. "Maar eerst maar mijn studie Technische Bedrijfskunde afronden."

Nentjes was de tweede Nederlander die op de openingsdag van het WK werd uitgeschakeld. Jelle Klaasen won weliswaar in de eerste ronde van Kevin Burness (3-1), maar ging later op de avond onderuit tegen titelverdediger Michael van Gerwen (1-3).

Op zaterdag komen er ook twee Nederlanders in actie in 'Ally Pally': Jermaine Wattimena neemt het 's middags op tegen Luke Humphries en de afscheidnemende Raymond van Barneveld stuit 's avonds op Darin Young.