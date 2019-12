Michael van Gerwen is vrijdag in huilen uitgebarsten op de persconferentie na zijn zege (3-1) op Jelle Klaasen in de eerste ronde van het WK darts in Londen. De titelverdediger zei zijn landgenoot te haten vanwege een gebeurtenis uit het verleden.

Klaasen kreeg in 2012 een taakstraf van zestien uur en een boete van 400 euro opgelegd omdat hij een aantal naaktfoto's van zichzelf naar een minderjarig meisje had verstuurd. Van Gerwen onthulde vrijdag dat het meisje in kwestie familie van hem is.

"Als iemand zoiets stuurt naar het zusje van mijn vrouw, terwijl ze veertien was en een beperking heeft, dan ga je kapot. Ik zal dat nooit een plekje kunnen geven en zal hem ook nooit vergeven", aldus Van Gerwen over de 35-jarige Klaasen.

"Het is lang geleden gebeurd, maar het komt nu weer allemaal naar boven. Jelle en ik waren zo close met elkaar in het verleden. We zagen elkaar vijf dagen in de week, deden alles samen. Dat is wel over natuurlijk. Ik mag hem niet tot op het bot."

Michael van Gerwen en Jelle Klaasen speelden een beladen wedstrijd in het Alexandra Palace. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Van Gerwen en Klaasen gaven elkaar geen hand

Van Gerwen en Klaasen gaven elkaar voor en na de wedstrijd geen hand op het podium. Ze liepen elkaar straal voorbij en gunden elkaar geen blik waardig. Fans in het Alexandra Palace en televisiekijkers wisten niet precies waarom. Van Gerwen vreesde kritiek vanwege het ogenschijnlijk onsportieve gedrag en voelde zich daarom na de wedstrijd geroepen om een boekje open te doen.

"Jelle verdient geen respect, dus dan ga ik hem ook geen hand geven. Ik denk dat de mensen die mij betichten van onsportief gedrag wel bijdraaien nu ze weten wat er in het verleden is gebeurd", vertelde Van Gerwen.

"Ik dacht dat het makkelijker voor mezelf zou zijn, maar het viel me ontzettend zwaar om tegenover hem te staan. Ik was er constant in mijn hoofd mee bezig. Ik wilde absoluut niet van hem verliezen en daarom is deze zege zo belangrijk voor mij."

Klaasen werd na de wedstrijd ook nog gevraagd naar de gebeurtenissen op het podium, maar hij wilde nergens op reageren.