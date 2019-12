Michael van Gerwen is vrijdag met de schrik vrijgekomen op de openingsdag van het WK darts in Londen. De titelverdediger maakte in de eerste ronde een 0-1-achterstand in sets ongedaan tegen Jelle Klaasen.

Van Gerwen begon nog wel voortvarend aan de wedstrijd. Hij nam in de eerste set meteen een 2-0-voorsprong, maar verspeelde die marge verrassend en moest zelfs de set inleveren.

De Vlijmenaar leek ook de tweede set af te moeten staan. Hij kwam op een break achterstand (1-2), maar herstelde zich dit keer wel op tijd en trok de stand gelijk met een fenomenale 170-finish.

Van Gerwen had daarmee het verzet van Klaasen eigenlijk wel gebroken. Hij werd nog wel getest aan het begin van de derde set, maar daarna liep hij relatief simpel weg bij zijn tegenstander.

'Mighty Mike' sleepte ook de derde set binnen met een hoge finish (130) en klaarde de klus in de vierde set op gepaste wijze met een finish met de bull.