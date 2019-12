Jelle Klaasen heeft vrijdag de openingswedstrijd gewonnen op het WK darts in Londen. De Alphenaar won met 3-1 van Kevin Burness en treft later op de avond in de tweede ronde titelverdediger Michael van Gerwen. Geert Nentjes werd meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. De Urker verloor met 2-3 van Kim Huybrechts.

Klaasen kende tegen Burness een ietwat stroeve start. Hij kwam in de eerste set nog wel terug van een 0-2-achterstand, maar moest het bedrijf daarna alsnog afstaan met 2-3.

De Brabander herstelde zich echter knap in de daaropvolgende sets. Hij werd in de tweede set nog wel meteen gebroken, maar gaf Burness vervolgens geen schijn van kans.

Klaasen stond in het vervolg nog slechts twee legs af en liet in de eerste leg van de derde set nog zijn klasse zien met een fraaie 152-finish, om uit te komen op een gemiddelde van 95.

De wereldkampioen van 2006 bij de BDO overleefde voor het eerst in drie jaar de eerste ronde van het WK. Hij verloor in de editie van 2018 direct van Jan Dekker en vorig jaar van Keegan Brown (beide met 1-3).

Geert Nentjes sneuvelde al in de eerste ronde. (Foto: Pro Shots)

Nentjes speelt wisselvallige partij

Nentjes speelde een wisselvallige partij tegen Huybrechts. Hij viel op de beslissende momenten af en toe ver terug en kreeg daar uiteindelijk de rekening voor gepresenteerd.

De Urker verspeelde zowel in de eerste als in de tweede set een 2-0-voorsprong. Hij verloor de eerste set, maar kwam wel met de schrik vrij in de tweede set.

Nentjes leek daarna op de zege af te stevenen. Hij pakte de derde set ondanks vier gemiste setdarts en leidde in de vierde set met 1-0, waarna Huybrechts uit het niets voor de ommekeer zorgde.

Huybrechts forceerde mede dankzij een sublieme 164-finish een beslissende vijfde set en maakte daarin geen fout in zijn eigen legs, waardoor hij het zaterdag mag opnemen tegen Rob Cross.

Van Barneveld speelt laatste toernooi

Naast Klaasen en Huybrechts plaatste ook Luke Humphries zich voor de tweede ronde. De wereldkampioen bij de jeugd was met 3-1 te sterk voor Devon Petersen en stuit zaterdag op Jermaine Wattimena.

Het WK duurt tot en met 1 januari. De winnaar ontvangt een cheque van 500.000 Britse pond en ook het gooien van twee negendarters levert een bedrag op van 100.000 Britse pond.

Raymond van Barneveld speelt het laatste toernooi uit zijn carrière. De 52-jarige Hagenaar neemt het zaterdagavond in de eerste ronde op tegen Darin Young.

Er doen in totaal elf Nederlanders mee in het Alexandra Palace. Dat zijn er twee minder dan vorig jaar, toen er met dertien een recordaantal spelers uit eigen land afreisden naar Londen.