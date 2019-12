In Londen is vrijdagavond het WK darts van start gegaan. Op de openingsdag komen meteen drie Nederlanders in actie: Michael van Gerwen, Jelle Klaasen en Geert Nentjes. Volg alles in ons liveblog.

Goedenavond en welkom in dit liveblog van het WK darts! Mijn naam is Robbert van der Linde en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen op de openingsdag in 'Ally Pally'!



LIVE:

K. Huybrechts-NENTJES 1-0

Programma:

22:15 uur: Humphries-Petersen

23:15 uur: VAN GERWEN-KLAASEN

Uitslag:

KLAASEN-Burness 3-1 WK darts 路 Weer een lekkere finish voor Nentjes, hoor! 111 gaat eraan, waardoor hij weer op een 2-0-voorsprong komt in de set. Kan hij het dit keer wel afmaken? WK darts 路 WK darts 路 Nentjes is niet van slag door de weggegeven voorsprong in de eerste set en begint het tweede bedrijf goed. Met Huybrechts op ruime achterstand haalt hij zonder spanning zijn leg binnen. WK darts 路 Set Huybrechts! De Belg pakt toch de set, nadat hij 2-0 achter kwam. Jammer voor Nentjes, die goed staat te spelen, maar Huybrechts op de juiste momenten alles ziet raken. WK darts 路 Oei, hier deelt Huybrechts een mentale tik uit. Met een 153-finish kaapt hij de leg weg voor de neus van Nentjes, die op 40 stond, en brengt hij de stand in deze set in evenwicht. De Belg mag de laatste leg van deze set zelf beginnen. WK darts 路 En of het een break is! Met een fraaie 109-finish komt Nentjes op 2-0, van zenuwen lijken geen sprake te zijn bij de 21-jarige Urker. WK darts 路 Een goed begin voor Nentjes! De linkshandige jongeling breekt Huybrechts door 64 uit te gooien, waar de Belg op dezelfde finish faalt. Zoals het dartsgezegd echter luidt: een break is pas een break als je je eigen leg houdt. WK darts 路 We gaan door naar de volgende partij van de avond, waarin wederom een Nederlander in actie komt. De 21-jarige Geert Nentjes is voor de tweede keer aanwezig op het WK. Vorig jaar verloor 'De Zoet' in de eerste ronde van Nathan Aspinall. Kan hij dit keer stunten tegen Kim Huybrechts? WK darts 路 Jelle Klaasen neemt de felicitaties van Kevin Burness in ontvangst. In de volgende ronde treft de 'Cobra' niemand minder dan Michael van Gerwen. WK darts 路 WK darts 路 Game, set and the match! Jelle Klaasen plaatst zich door een 3-1-overwinning op Kevin Burness voor de tweede ronde van het WK darts. Daarin zal hij later vanavond uitkomen tegen landgenoot en titelverdediger Michael van Gerwen. WK darts 路 Klaasen blijft prima finishen en is nog maar 茅茅n leg verwijderd van een plek in de tweede ronde en een partij tegen Michael van Gerwen later vanavond. Deze leg mag hij ook nog eens zelf beginnen, dus we lijken ons op te kunnen gaan maken voor een Nederlands onderonsje. WK darts 路 WK darts 路 Set Klaasen! Burness stribbelt nog wat tegen, maar met het behoud van zijn eigen leg wint Klaasen de set alsnog. 2-1 voor de Nederlander, die zijn ritme gevonden lijkt te hebben. WK darts 路 Klaasen mist nipt op dubbel achttien en komt daardoor niet tot een 156-finish. Omdat Burness drie pijlen op een dubbel mist, mag de 'Cobra' toch terugkomen en gooit hij de leg alsnog uit. WK darts 路 Klaasen schakelt een tandje bij met een prachtige 152-finish. Daarmee breekt hij Burness direct in de openingsleg van de derde set. WK darts 路 Set Klaasen! Na de verloren eerste leg wint de Nederlander drie legs op rij en pakt hij dus de tweede set. Daarmee is de stand weer in balans: 1-1. WK darts 路 Klaasen breekt terug en behoudt vervolgens ook zijn eigen leg door dubbel tien uit te gooien. Voor het eerst staat de Nederlander op voorsprong in een set. WK darts 路 Burness begint de tweede set met een break, mede geholpen door enkele missers van Klaasen. De 'Cobra' moet snel een versnelling hoger schakelen als hij nog iets wil. WK darts 路 Set Burness! De Noord-Ier ziet Klaasen terugkomen tot 2-2, maar wint de beslissende vijfde leg en pakt de eerste set. Voor de overwinning zijn drie gewonnen sets nodig. WK darts 路 Klaasen mist eerst drie pijlen op een dubbel, maar ziet dat Burness 117 niet kan uitgooien voor de set. Vervolgens gooit de Nederlander zijn vierde pijl wel in de dubbel en breekt hij dus net op tijd terug om nog in de set te blijven. WK darts 路 Burness behoudt via een finish van 80 de openingsleg van het WK. In de leg erna breekt hij Klaasen meteen, waardoor hij nu al mag gaan gooien voor de eerste set. WK darts 路 Game on! Het WK darts is officieel begonnen. Beginnen we meteen met een overwinning voor een Nederlander? WK darts 路 Jelle Klaasen en zijn tegenstander Kevin Burness hebben zich een weg gebaand naar de oche. De Noord-Ier heeft de eer het WK darts 2019 op gang te gooien. WK darts 路 WK darts 路 Je komt de gekste types tegen op zo'n WK darts... WK darts 路 Dit is het podium waar tot en met nieuwjaarsdag alle partijen zullen worden afgewerkt. WK darts 路 Op de foto is de zaal nog leeg, maar Ally Pally stroomt op dit moment vol met enthousiaste dartsfans. Om 20.10 uur barst het WK weer los, met Jelle Klaasen in de openingspartij. WK darts 路 Ook de partij tussen Luke Humphries en Devon Peterson heeft een Nederlands tintje. De winnaar van de confrontatie tussen de Engelsman en de Zuid-Afrika wordt namelijk de tegenstander van Jermaine Wattimena. WK darts 路 Ook in de tweede partij van de avond treffen we een landgenoot. Het 21-jarige talent Geert Nentjes maakt zijn debuut op de eindronde tegen de Belg Kim Huybrechts. Ook de winnaar van dit duel treft het niet met de loting, in de volgende ronde wacht namelijk oud-wereldkampioen Rob Cross. WK darts 路 Vanavond komen meteen de nodige Nederlanders in actie op het WK darts. Jelle Klaassen bijt het spits af en neemt het om 20.10 uur in de eerste ronde op tegen de Noord-Ier Kevin Burness. De winnaar van die partij neemt het later vanavond nog op tegen titelverdediger Michael van Gerwen. WK darts 路 WK darts 路 Om nog even voor de dartsfans duidelijk te maken dat dit de plek is waar ze vanaf vanavond moeten zijn. WK darts 路 Dit prachtige gebouw heet Alexandra Palace, maar staat deze dagen natuurlijk beter bekend als Ally Pally. De komende drie weken vindt hier het WK darts plaats, met vanavond de eerste partijen van de mondiale strijd.