In Londen gaat vrijdagavond het WK darts van start. Op de openingsdag komen meteen drie Nederlanders in actie: Michael van Gerwen, Jelle Klaasen en Geert Nentjes. Volg alles in ons liveblog.





Programma: 20.10 uur: KLAASEN-Burness

21:00 uur: K. Huybrechts-NENTJES

22:00 uur: Humphries-Petersen

23:00 uur: VAN GERWEN-KLAASEN/Burness Goedenavond en welkom in dit liveblog van het WK darts! Mijn naam is Robbert van der Linde en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen op de openingsdag in 'Ally Pally'!20.10 uur: KLAASEN-Burness21:00 uur: K. Huybrechts-NENTJES22:00 uur: Humphries-Petersen23:00 uur: VAN GERWEN-KLAASEN/Burness WK darts · WK darts · Je komt de gekste types tegen op zo'n WK darts... WK darts · Dit is het podium waar tot en met nieuwjaarsdag alle partijen zullen worden afgewerkt. WK darts · Op de foto is de zaal nog leeg, maar Ally Pally stroomt op dit moment vol met enthousiaste dartsfans. Om 20.10 uur barst het WK weer los, met Jelle Klaasen in de openingspartij. WK darts · Ook de partij tussen Luke Humphries en Devon Peterson heeft een Nederlands tintje. De winnaar van de confrontatie tussen de Engelsman en de Zuid-Afrika wordt namelijk de tegenstander van Jermaine Wattimena. WK darts · Ook in de tweede partij van de avond treffen we een landgenoot. Het 21-jarige talent Geert Nentjes maakt zijn debuut op de eindronde tegen de Belg Kim Huybrechts. Ook de winnaar van dit duel treft het niet met de loting, in de volgende ronde wacht namelijk oud-wereldkampioen Rob Cross. WK darts · Vanavond komen meteen de nodige Nederlanders in actie op het WK darts. Jelle Klaassen bijt het spits af en neemt het om 20.10 uur in de eerste ronde op tegen de Noord-Ier Kevin Burness. De winnaar van die partij neemt het later vanavond nog op tegen titelverdediger Michael van Gerwen. WK darts · WK darts · Om nog even voor de dartsfans duidelijk te maken dat dit de plek is waar ze vanaf vanavond moeten zijn. WK darts · Dit prachtige gebouw heet Alexandra Palace, maar staat deze dagen natuurlijk beter bekend als Ally Pally. De komende drie weken vindt hier het WK darts plaats, met vanavond de eerste partijen van de mondiale strijd.