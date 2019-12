Arjan van der Giessen denkt dat niemand in staat is om Michael van Gerwen van de titel af te houden op het WK darts in Londen. De dartsverslaggever van RTL 7 ziet dat de Brabantse nummer één van de wereld een stuk beter in zijn vel zit dan afgelopen zomer.

"Van Gerwen zal heel moeilijk af te stoppen zijn. Als hij verliest, dan zal dat pas in de finale zijn, eerder zie ik het niet gebeuren. Het setsysteem is altijd in zijn voordeel", zegt Van der Giessen, die de sport al tientallen jaren volgt, in gesprek met NUsport.

"Van Gerwen is dus de absolute topfavoriet en achter hem volgt op enige afstand Gerwyn Price. Ik hoop dat dat de finale wordt. Het zijn echte karakters. Ze tonen emotie op het podium en dat maakt voor mij darts geweldig."

Na een moeizame periode is Van Gerwen de laatste maanden weer ouderwets dominant. Hij werd een half jaar geleden al in de tweede ronde uitgeschakeld op de World Matchplay, maar won sindsdien vier van de laatste zes majors.

"De verklaring waarom het nu weer beter met hem gaat is voor mij simpel", aldus Van der Giessen. "Dat is omdat hij weer vader gaat worden. Dat heeft hem zoveel vreugde gebracht en zoveel stress bij hem weggehaald."

"Hij heeft een hoop aan zijn hoofd gehad, waardoor hij af en toe dacht: darten... waar hebben we het over? Hij heeft nu geen zorgen meer, alles gaat goed, hij is weer helemaal gefocust op het darten. En dan is hij natuurlijk de beste van de wereld."

Raymond van Barneveld geniet van zijn opkomst in Rotterdam Ahoy bij de Premier League of Darts. (Foto: Pro Shots)

'Van Barneveld is in staat tot grootse dingen'

Naast Van Gerwen zal ook Raymond van Barneveld volop in de schijnwerpers staan op het WK. De Hagenaar zet na het toernooi een punt achter zijn glansrijke carrière, waarvan zijn laatste jaar nogal desastreus verliep. Hij plaatste zich voor bijna geen enkele major.

"Als Van Barneveld in zichzelf gelooft, dan is hij in staat tot grootse dingen", vertelt Van der Giessen. "Dat is niet de wereldtitel, want dat zou een sprookje zijn en sprookjes bestaan niet, maar hij moet dan zeker de Kerst kunnen halen. Het hangt helemaal van hemzelf af."

De meeste Nederlanders hebben het niet getroffen bij de loting. Zo speelt Jermaine Wattimena tegen Luke Humphries of Devon Petersen, die beiden vorig jaar verrasten op het WK, en Vincent van der Voort tegen de zeer talentvolle Keane Barry.

"Ik verwacht niet veel van de overige Nederlanders", vertelt Van der Giessen. "Meulenkamp kan twee rondjes overleven en Wattimena is dat ook aan zijn stand verplicht. Ik denk dat er op Van Gerwen en eventueel Van Barneveld na niemand bij de laatste acht staat."

Het WK darts begint vrijdag om 20.00 uur met de wedstrijd tussen Jelle Klaasen en Kevin Burness. De winnaar neemt het later op de avond op tegen titelverdediger Van Gerwen. De finale is zoals gebruikelijk op 1 januari in het Alexandra Palace.