Raymond van Barneveld heeft donderdag samen met de Engelse dartslegende Phil Taylor getraind op het kantoor van hun gezamenlijke pijlenleverancier Target in het Engelse Harlow. De 52-jarige Hagenaar bereidt zich voor op zijn laatste WK darts.

"Raymond zei vorige week tegen me: 'Hoe vet zou het zijn dat ik samen met Taylor ga trainen en dat hij me klaarstoomt voor het WK. Ik heb daarop meteen contact gezocht met hem", zegt manager Jaco van Bodegom in gesprek met NUsport.

"Hij vond het een hartstikke leuk idee. Hij stuurt elk jaar voorafgaand aan het WK een appje naar Raymond om hem succes te wensen. Phil is heel begaan, hij hoopt dat Raymond het goed doet en laat zien dat hij nog altijd een van de besten is."

Van Barneveld zou aanvankelijk samen met Jeffrey de Zwaan trainen, maar door dat plan werd twee weken geleden na de loting van het WK een streep gezet omdat ze elkaar kunnen treffen in de tweede ronde.

"Ik ben heel blij dat Phil me helpt om klaar te zijn voor het WK", schrijft Van Barneveld zelf op Twitter met daarbij een foto van hem en Taylor, die zijn tegenstander was in de WK-finales van 2007 (7-6-zege) en 2009 (1-7-nederlaag).

Van Barneveld traint mogelijk vaker met Taylor

Het is niet uitgesloten dat Van Barneveld de komende dagen vaker traint met de twee jaar geleden gestopte Taylor. Hij speelt zaterdag in de eerste ronde tegen Darin Young en komt bij winst dinsdag weer in actie tegen De Zwaan.

"Dat zou kunnen, maar daar kan ik niet echt antwoord op geven. Dat hangt ook van het schema van Taylor af, hij zit ook met demonstraties en zo. Raymond blijft sowieso in Engeland als hij de tweede ronde haalt."

Van Barneveld werd in het verleden vijf keer wereldkampioen. Taylor is recordhouder met liefst zestien wereldtitels. Hij zette na de WK-finale van 2018 (2-7-nederlaag tegen Rob Cross) een punt achter zijn carrière.

Het komende WK begint vrijdag om 20.00 uur met de wedstrijd tussen Jelle Klaasen en Kevin Burness. De winnaar neemt het later op de avond op tegen titelverdediger Michael van Gerwen in het Alexandra Palace in Londen.