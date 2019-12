Michael van Gerwen begint vol zelfvertrouwen aan het WK darts in Londen. De dertigjarige Brabantse nummer één van de wereld is ondanks een uitpuilende prijzenkast nog lang niet verzadigd. "Ik wil mijn kinderen een goede toekomst geven."

Deze zomer werd voor het eerst echt getwijfeld aan de dominantie van Van Gerwen. Zijn vroege uitschakeling op onder meer de World Matchplay en de World Cup of Darts konden weleens het begin zijn van het einde, zo klonk het uit de mond van verschillende kenners en rivalen.

Niets bleek minder waar. Van Gerwen vocht zich terug en won met de World Grand Prix, Champions League of Darts, World Series of Darts Finals en de Players Championship Finals maar liefst vier van de laatste zes majors, waarmee hij met het oog op het WK een duidelijk signaal afgaf aan de concurrentie.

"Moet je nagaan", zegt Van Gerwen met een grote glimlach tegen NUsport in de Rileys Sports Bar Haymarket in Londen. "Denken ze me naar beneden te hebben gehaald en lukt het ze nog steeds niet om van me te winnen. Ach, ik vat het niet persoonlijk op. Ik roep ook weleens dingen waarvan ik achteraf denk: dat had ik beter niet kunnen doen."

"Ze hopen dat ze me kunnen pakken met woorden, maar ze vergeten dat ik al heel wat jaartjes ervaring heb. Ik heb alles al meegemaakt. Wat boeit mij het dan dat collega's iets negatiefs over mij zeggen. Je moet het ook vooral zien als een mentaal spelletje, het hoort er allemaal een beetje bij in het darts."

Michael van Gerwen geniet tijdens zijn opkomst bij de Premier League-speelronde in Rotterdam Ahoy. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik leef royaal, maak veel geld op'

Van Gerwen maakte zich nooit al te veel zorgen. Het was immers bepaald niet de eerste keer dat hij rond de zomer in een wat mindere periode zat - ook in de voorgaande twee jaren presteerde hij een tikkeltje ondermaats - en bovendien kampte hij dit jaar met wat privéproblemen.

"Als je zoveel toernooien speelt, is er altijd wel een periode waarin het wat minder gaat. Ja, ik lag er vroeg uit op de World Matchplay en de World Cup of Darts, maar heb het daarna goed opgepakt. Tja, ik vind het niet heel spannend. De buitenwereld heeft er te veel een dingetje van gemaakt. Ik heb in de zomer vaak een zomerstopje."

Van Gerwen heeft inmiddels alles gewonnen wat te winnen valt. Hij pakte twee maanden geleden na lang wachten de laatste ontbrekende major op zijn palmares, de Champions League of Darts. Maar de verzadiging dient zich zoals gezegd nog lang niet aan. Integendeel zelfs.

"Ik wil mijn kinderen een goede toekomst geven. Dat kan ik nu al met het prijzengeld dat ik heb verdiend, maar ik leef ook royaal. Leuke vakantie, leuk autootje, leuk huisje. Ik maak veel geld op. En wat denk je van die blauwe brieven? Je wil niet weten wat ik aan belasting betaal. Ook meneer Van Gerwen moet gewoon 52 procent inleveren."

"Ik ben daarnaast gewoon dol op winnen. Dat is altijd al zo geweest. Als ik vroeger over de kermis liep en ik zag een leuk beertje in de grijpautomaten liggen, dan deed ik er alles aan om die te krijgen. Dan gooide ik er zo 30 euro in. Kon mij het wat schelen dat ie voor 2 euro in de winkel lag. Die mentaliteit heeft me wel zo ver gebracht."

Michael van Gerwen in extase na het veroveren van de wereldtitel in 2018, zijn derde in totaal. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Er zijn sporters die nog intensiever moeten trainen'

Van Gerwen staat op drie wereldtitels (2014, 2017 en vorig jaar). Volgens hemzelf zijn dat er te weinig voor iemand van zijn statuur. Zo heeft hij er dertien minder dan recordhouder Phil Taylor. Maar Van Gerwen vindt het niet realistisch om te denken dat hij op hetzelfde aantal uitkomt als de twee jaar geleden gestopte dartslegende.

"Ik ben niet zo van die lijstjes. Ik wil gewoon zoveel mogelijk wereldtitels. Die zestien van Phil ga ik niet halen. Ik zit Raymond (van Barneveld, red.) weleens te plagen dat ik er minimaal één meer wil dan hij, dus zes. Desnoods ga ik door tot mijn zeventigste. Haha, nee. Ik wil zeker niet op mijn vijftigste nog heel het circuit overgaan. Misschien nog twaalf of dertien jaar."

"Als ik aan een toernooi begin en denk: oh, deze heb ik al vier keer gewonnen, laat maar, dan wordt het niks meer. Natuurlijk heb ik ook weleens een dag geen zin, maar dan zet ik mezelf daar overheen. Ik ben een bevoorrecht persoon. Er zijn sporters die nog intensiever moeten trainen en minder hebben dan wij. Dan zie je dat het soms oneerlijk is verdeeld."

Van Gerwen start de jacht op zijn vierde wereldtitel vrijdag op de openingsdag van het WK met een wedstrijd tegen de winnaar van het treffen tussen zijn landgenoot Jelle Klaasen en de Noord-Ier Kevin Burness. Zij spelen eerder op vrijdag de allereerste partij in het Alexandra Palace in Londen.