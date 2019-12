De strijd om de wereldtitel darts in het Alexandra Palace in Londen, die vrijdag begint, lijkt te gaan tussen de gebruikelijke namen. NU.nl zet de vijf grootste favorieten voor de Sid Waddell Trophy en de bijbehorende cheque van 500.000 Britse pond (ruim 590.000 euro) op een rij.

Michael van Gerwen

De absolute topfavoriet voor de wereldtitel is natuurlijk Michael van Gerwen. De Vlijmenaar kende in de zomer even een moeizame periode - hij werd al in de tweede ronde uitgeschakeld van de World Matchplay en strandde samen met Jermaine Wattimena in de halve finales van de World Cup of Darts - maar was daarna weer ouderwets dominant. Hij won vier van de laatste zes toernooien: de World Grand Prix, de Champions League of Darts (de enige nog ontbrekende major op zijn palmares), de World Series of Darts Finals en de Players Championship Finals en snoerde daarmee de monden van de critici.

Michael van Gerwen schreeuwt het uit. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Gerwyn Price

De grootste belager van Van Gerwen is Gerwyn Price. De Welshman maakt een stormachtige ontwikkeling door. Hij prolongeerde vorige maand zijn titel op de Grand Slam of Darts (zege in halve finales op Van Gerwen) en haalde de finale van de Players Championship Finals (nederlaag tegen Van Gerwen). Price krijgt ook steeds meer de waardering van het publiek. Waar hij lange tijd massaal werd uitgefloten vanwege zijn wangedrag vorig jaar bij de Grand Slam of Darts, is dat sinds kort een stuk minder het geval. Opvallend is dat Price pas sinds 2014 dart en daarvoor op professioneel niveau rugbyde.

Gerwyn Price houdt de trofee van de Grand Slam of Darts omhoog. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Rob Cross

Rob Cross beleefde net als Van Gerwen en Price een goed jaar. De Engelsman won de World Matchplay en het EK en had dat vooral te danken aan zijn constantheid. Iets waar hij vorig jaar na zijn verrassende uitschakeling in de vierde ronde van het WK op hamerde. Het mocht allemaal wel wat minder wisselvallig. Cross schitterde in 2017 in zijn debuutjaar met onder meer de wereldtitel, maar zakte daarna een beetje terug. "Ik ben te lang mister nice guy geweest. Naar mijn mening boezem ik geen angst in bij mijn tegenstanders", bekende hij onlangs.

Rob Cross balt zijn vuist. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Gary Anderson

Gary Anderson is ondanks zijn twee wereldtitels niets meer dan een outsider op dit WK. De Schot is nog altijd aan het terugkrabbelen van een rugblessure. Hij moest zich door die kwetsuur begin dit jaar terugtrekken van de Premier League of Darts. Hij werd in de tussentijd uitvoerig behandeld aan zijn rug door de osteopaat en de fysiotherapeut, maar de resultaten blijven vooralsnog achterwege. "Het gaat misschien een poosje duren voordat ik mijn constantheid terug heb, dus ik leg mezelf niet al te veel druk op voor de toernooien die ik dit jaar nog ga spelen", temperde hij in de zomer al de verwachtingen.

Gary Anderson staat klaar voor zijn opkomst. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Peter Wright

Peter Wright worstelde aan het begin van dit jaar behoorlijk met zichzelf en dan met name met zijn pijlen, maar hij verkeert de laatste maanden weer in een goede vorm. De Schot gooide twee maanden geleden op een Players Championship met 123,5 punten per drie pijlen en verbrak daarmee het record van Van Gerwen (123,4). Hij liet bij de Champions League of Darts wel weer zien waarom hij nog altijd maar één major heeft gewonnen (UK Open in 2017). Hij verspeelde in de finale tegen Van Gerwen (10-11) een 10-7-voorsprong en miste drie matchdarts, waardoor hij nog een mentale barrière moet doorbreken.

Peter Wright in een van zijn kleurrijke outfits. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Overige Nederlandse deelnemers:

Raymond van Barneveld: De Hagenaar beëindigt na dit WK zijn glansrijke loopbaan. Hij pakte in het verleden vijf keer de wereldtitel, maar de laatste dateert alweer van 2007. Hij presteerde dit jaar matig en plaatste zich bijna voor geen enkele major.

Jermaine Wattimena: De Westervoorter heeft zich opgewerkt tot de nummer twee van Nederland. Hij reikte op de World Grand Prix voor het eerst tot de kwartfinales van een major en liet toen na afloop de tranen de vrije loop.

Jeffrey de Zwaan: De Rijswijker stuntte vorig jaar met een halvefinaleplaats op de World Matchplay, maar slaagde er niet in om die lijn dit jaar door te trekken. Hij deed op het EK wel weer wat zelfvertrouwen op met een plek in de kwartfinales.

Danny Noppert: De Jouster verruilde vorig jaar de BDO voor de PDC en vindt steeds meer de weg omhoog. Hij bereikte op de World Series of Darts Finals knap de finale, maar was daarin kansloos tegen Van Gerwen (2-11).

Vincent van der Voort: De Purmerender komt langzaam terug na een slepende rugblessure, die hem jarenlang parten speelde. Hij presteert eigenlijk bijna altijd goed op het WK, met de kwartfinaleplaatsen in 2011 en 2015 als hoogtepunten.

Raymond van Barneveld is emotioneel tijdens zijn laatste Premier League-wedstrijd in Ahoy Rotterdam. (Foto: Pro Shots)

Jelle Klaasen: De Alphenaar werd wereldkampioen in 2006 bij de BDO, boekte daarna ook nog een aantal prima resultaten bij de PDC (halvefinaleplaats op WK in 2016), maar tobt de laatste jaren ook met blessures, waardoor hij ver is afgezakt.

Ron Meulenkamp: De Hoogevener viel liefst 53 kilo af om beter te kunnen presteren en dat betaalt zich steeds meer uit. Hij stond drie keer in de halve finales van een Players Championship, maar wacht nog op een uitschieter op een major.

Jan Dekker: De Emmenaar zit in een lastige periode. Hij verloor in maart een goede vriend en had daarna moeite om zich te focussen. Hij nam het vorig jaar op het WK in de eerste ronde op tegen een vrouw, Lisa Ashton, en won toen ternauwernood.

Benito van de Pas: De Tilburger heeft een dramatisch jaar achter de rug en ontbrak op alle majors. Hij plaatste zich op het laatste kwalificatietoernooi nog wel nipt voor het WK en noemde dat een van de mooiste momenten uit zijn carrière.

Geert Nentjes: De Urker staat eerste op de Development Tour en is dus een van de talenten in Nederland. Hij werd vorig jaar bij zijn debuut op het WK direct uitgeschakeld en was toen naar eigen zeggen niet serieus genoeg.