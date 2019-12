De PDC looft een bonus van 100.000 Britse pond (bijna 120.000 euro) uit als een speler tijdens het WK darts twee negendarters gooit. Het is nog nooit iemand gelukt om twee keer de perfecte leg te scoren op het belangrijkste toernooi van het jaar.

"Het standaardniveau in het topdarts is dit jaar nog verder gestegen en dat heeft invloed gehad op het recordaantal van 47 negendarters", zegt PDC-voorzitter Barry Hearn dinsdag in een persbericht.

"Het WK is voor de spelers het perfecte podium om het beste uit zichzelf te halen en deze bonus van 100.000 Britse pond is voor hen een extra boost om geschiedenis te schrijven in het Alexandra Palace."

Phil Taylor is de enige speler die het ooit gepresteerd heeft om tijdens een televisietoernooi twee negendarters te gooien. De twee jaar geleden gestopte dartslegende deed dat in de finale van de Premier League of Darts in 2010.

Van Barneveld gooide eerste negendarter op PDC-WK

Raymond van Barneveld gooide in 2009 de eerste negendarter op een PDC-WK en herhaalde dat kunstje een jaar later. De Hagenaar, die na het WK een punt achter zijn carrière zet, en Adrian Lewis zijn de enigen met twee negendarters op het WK.

Ook Michael van Gerwen, Gary Anderson, Kyle Anderson, Terry Jenkins en Dean Winstanley gooiden een negendarter op een PDC-WK. Van Gerwen was in 2013 in de halve finales met zeventien perfecte darts heel dicht bij een tweede negendarter.

Het gooien van één negendarter levert op geen enkel toernooi een bonus op, dus ook niet op het WK. Van Gerwen is de laatste speler met een negendarter: vorige maand op de Players Championship Finals.

Het WK begint vrijdag en eindigt op 1 januari. Van Gerwen is de titelverdediger. De Brabander, drievoudig wereldkampioen, was vorig jaar in de finale met 7-3 in sets veel te sterk voor Michael Smith.