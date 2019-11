Raymond van Barneveld komt bij zijn allerlaatste WK darts op de tweede dag voor het eerst in actie. De vijfvoudig wereldkampioen speelt op zaterdag 14 december tegen Darin Young, bleek woensdag bij de bekendmaking van het speelschema.

Michael van Gerwen komt als regerend wereldkampioen traditioneel op de openingsdag in actie. Hij sluit op vrijdag 13 december de eerste avondsessie af tegen de winnaar van de partij tussen Jelle Klaasen en Kevin Burness.

Eerder op de avond trappen Klaasen en Burness de 26e editie van het WK van dartsbond PDC af met hun partij in de eerste ronde. De winnaar komt op de eerste dag dus direct twee keer in actie.

Waar Van Gerwen als nummer één van de wereld de eerste ronde mag overslaan, moet de 52-jarige Van Barneveld vanwege zijn lage ranking al in de openingsronde aan de bak. Zijn partij tegen de zes jaar jongere Young is zaterdag de voorlaatste partij van de avondsessie.

Mocht Van Barneveld zijn openingspartij winnen, dan wacht hem op dinsdag 17 december een Nederlands onderonsje met Jeffrey de Zwaan, die als geplaatste speler de eerste ronde mag overslaan.

De loting voor het WK darts vond maandagavond plaats, maar voor de invulling van het speelschema moesten de spelers tot woensdag wachten. Het WK in Londen duurt tot en met 1 januari 2020.

Ook Nentjes en Wattimena in openingsweekend

In totaal doen er elf Nederlanders mee aan het WK in Alexandra Palace. Net als Klaasen en Van Gerwen staat Geert Nentjes (tegen Kim Huybrechts) al op de eerste dag ingepland.

Jermaine Wattimena begint zaterdag aan het toernooi met een partij in de tweede ronde tegen Luke Humphries of Devon Peterson. Danny Noppert, die eveneens een bye heeft in de eerste ronde, speelt pas op donderdag 19 december tegen Steve Lennon of Callan Rydz.

Noppert is niet de enige Nederlander voor wie het WK pas na het openingsweekend begint. Vincent van der Voort speelt op maandag 16 december tegen Keane Barry.

Twee dagen later verschijnen Ron Meulenkamp (tegen Ben Robb) en Benito van de Pas (tegen Gabriel Clemens) aan de oche. Jan Dekker neemt het op donderdag op tegen Ryan Joyce.

De wedstrijden in de eerste en twee ronde worden van 13 tot en met 21 december afgewerkt. Het toernooi gaat daarna verder met de derde ronde (22 tot en met 27 december), vierde ronde (28 december), kwartfinales (29 december) en halve finales (30 december). De ontknoping is traditioneel op Nieuwjaarsdag.

