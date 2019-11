Raymond van Barneveld is niet ontevreden met zijn loting voor de eerste ronde van het WK darts. De Nederlander opent het laatste toernooi uit zijn loopbaan tegen Darin Young.

"Ik ken hem al jaren. Hij is geen hoogvlieger, maar zeker niet te onderschatten", zei Van Barneveld over de Amerikaan tegenover RTL. We gaan vol in voorbereiding en vanaf morgen zes tot acht uur trainen."

De 46-jarige Young deed de afgelopen drie jaar niet mee aan het WK en zijn beste prestatie is het bereiken van de tweede ronde in 2010.

Mocht de 52-jarige Van Barneveld winnen van Young, dan wacht de Hagenaar in de tweede ronde een ontmoeting met landgenoot Jeffrey de Zwaan, die vanwege zijn geplaatste status een bye heeft in de eerste ronde.

"Het enige nadeel is dat ik wat trainingssessies gepland had met Jeffrey. Maar ik zal Jaco (manager Jaco van Bodegom, red.) straks overleg laten plegen. Ik denk dat dat van de baan is. Ik kan me voorstellen dat je de voorbereiding van elkaar gescheiden wilt doen", reageerde Van Barneveld op het mogelijke treffen met De Zwaan.

Van Gerwen: 'Altijd rekening houden met Klaasen'

Titelhouder Michael van Gerwen beschikt net als De Zwaan over een geplaatste status en komt daarom pas in de tweede ronde in actie. De nummer een van de wereld speelt dan tegen Jelle Klaasen of Kevin Burness.

"Het is lastig. Je weet nooit hoe Jelle komt opdagen. Hij presteert ondermaats, maar een gevaarlijke darter waar je altijd rekening mee moet houden", zegt de dertigjarige Van Gerwen over zijn landgenoot.

Burness is een stuk onbekender voor Van Gerwen. De Noord-Ier maakte vorig jaar zijn debuut in het Londense Alexandra Palace en haalde de tweede ronde. "Ik weet niet zo goed wie de andere is. Het zegt mij niets. Hun spelen twee wedstrijden op één avond, ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken", aldus Van Gerwen.

Het WK begint op 13 december in Alexandra Palace en de finale is op 1 januari. Het speelschema wordt later deze week bekendgemaakt.