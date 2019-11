Raymond van Barneveld begint het WK darts in de eerste ronde met een partij tegen Darin Young, zo heeft de loting maandag bepaald. De afzwaaiende Nederlander treft bij een overwinning landgenoot Jeffrey de Zwaan in de tweede ronde. Titelverdediger Michael van Gerwen stroomt pas in de tweede ronde in en speelt tegen Jelle Klaasen of Kevin Burness.

De 52-jarige Van Barneveld speelt op het WK van de PDC zijn laatste toernooi als darter. 'Barney' komt vanwege zijn lage ranking al in de eerste ronde in actie en speelt dan tegen de 46-jarige Young. De Amerikaan deed de afgelopen drie jaar niet mee aan het WK en zijn beste prestatie is het bereiken van de tweede ronde in 2010.

Van Barneveld won het WK vijf keer en gaat voor zijn zesde eindzege. Als De Hagenaar Young weet te verslaan, neemt hij het in de tweede ronde op tegen De Zwaan. De 23-jarige Rijswijker behoort tot de top 32 van de wereld en stroomt daarom pas in de tweede ronde in.

Ook de dertigjarige regerend wereldkampioen Van Gerwen komt pas in de tweede ronde in actie. De nummer een van de wereld, die op zijn vierde wereldtitel jaagt, treft de winnaar van Klaasen-Burness.

Klaasen won het WK in 2006 bij de BDO en haalde in 2016 de halve finales bij de PDC. Burness maakte vorig jaar zijn debuut in het Londense Alexandra Palace en haalde de tweede ronde.

Jermaine Wattimena en Danny Noppert zijn de andere Nederlandse spelers met een geplaatste status op het WK en hebben daarom een bye in de eerste ronde. Wattimena treft in de tweede ronde de winnaar van Luke Humphries tegen Devon Petersen en Noppert neemt het op tegen Steve Lennon of Callan Rydz.

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld kennen de route op weg naar de wereldtitel (Foto: Pro Shots)

Pittige loting niet geplaatste Nederlanders

Net als voor Van Barneveld begint ook voor Vincent van der Voort, Ron Meulenkamp, Jan Dekker, Geert Nentjes en Benito van de Pas het WK in de eerste ronde.

Van der Voort speelt tegen Keane Barry en bij een overwinning tegen Dave Chisnall in de tweede ronde. Ron Meulenkamp opent tegen Ben Robb en speelt bij een zege tegen Chris Dobey.

Jan Dekker neemt het op tegen Ryan Joyce en in de tweede ronde wacht Jonny Clayton. Benito van de Pas wacht eerst een ontmoeting met Gabriel Clemens en speelt bij winst tegen Max Hopp. Geert Nentjes kent met eerst Kim Huybrechts en eventueel daarna oud-wereldkampioen Rob Cross een uiterst zware loting.

Het WK begint op 13 december in Alexandra Palace en de finale is op 1 januari. Het speelschema wordt later deze week bekendgemaakt.