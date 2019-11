Er wordt maandag vanaf 20.30 uur geloot voor de eerste twee rondes van de WK darts. In totaal doen elf Nederlanders (onder wie Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld) mee aan het toernooi van 13 december tot 1 januari in het Alexandra Palace. Volg de loting in ons liveblog.





Van Gerwen beschermd Goedenavond en welkom in het liveblog van de loting voor het WK darts. Ik (Jeroen van Barneveld) houd je op de hoogte van het lotinggeweld in Londen, waar vanaf 13 december het wereldkampioenschap op het programma staat. WK darts · WK darts · Dit zijn de data van het WK darts, dat op 13 december van start gaat in Ally Pally in Londen.



Eerste ronde: 13-19 december

Tweede ronde: 13-21 december

Derde ronde: 22-27 december

Vierde ronde: 27-28 december

Kwartfinale: 29 december

Halve finale: 30 december

Finale: 1 januari 2020 WK darts · Van Barneveld: 'Young zeker niet te onderschatten'

"Ik ken hem al jaren. Geen hoogvlieger, maar zeker niet te onderschatten", omschrijft de afzwaaiende Raymond van Barneveld bij RTL7 zijn tegenstander Darin Young in de eerste ronde van het WK darts. Bij een zege ontmoet hij in de tweede ronde Jeffrey de Zwaan. "We gaan vol in voorbereiding en vanaf morgen van zes tot acht trainen. Het enige nadeel is dat we dat samen met Jeffrey te doen. Maar ik zal Jako (manager Jaco van Bodegom, red.) straks overleggen laten plegen. Ik denk dat dat van de baan is. Ik kan me voorstellen dat je de voorbereiding van elkaar gescheiden wilt doen." WK darts · De loting van de elf Nederlanders op het WK darts:



Michael van Gerwen - Jelle Klaasen/Kevin Burness

Jermaine Wattimena - Luke Humphries/Devon Petersen

Jeffrey de Zwaan - Raymond van Barneveld/Darin Young

Danny Noppert - Steve Lennon/Callan Rydz

Dave Chisnall - Vincent van der Voort/Keane Barry

Ron Meulenkamp/Ben Robb - Chris Dobey

Jonny Clayton - Jan Dekker/Ryan Joyce

Rob Cross - Geert Nentjes/Kim Huybrechts

Max Hopp - Benito van de Pas/Gabriel Clemens WK darts · Titelhouder Van Gerwen spreekt van 'lastige loting'

"Een lastige loting", reageert Michiael van Gerwen bij RTL7 op zijn wedstrijd in de tweede ronde van het WK darts tegen de winnaar van de partij tussen Jelle Klaasen en Kevin Burness. "Je weet nooit hoe Jelle komt opdagen. Hij presteert ondermaats, maar is een gevaarlijke darter waar je altijd rekening mee moet houden. Ik weet niet zo goed wie de andere is. Burness zegt me niets. Hun spelen twee wedstrijden op één avond, ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken." WK darts · Ron Meulenkamp speelt in de eerste ronde tegen Ben Robb. Bij een zege komt hij Chris Dobey tegen. WK darts · Vincent van der Voort treft in de eerste ronde Keane Barry. Bij een zege stuit hij op Dave Chisnall. WK darts · Raymond van Barneveld treft in de eerste ronde Darin Young. De winnaar speelt tegen Jeffrey de Zwaan. WK darts · Jermaine Wattimena treft in de eerste ronde Luke Humphries. De winnaar neemt op het op tegen Devon Petersen. WK darts · Geert Nentjens speelt tegen Kim Huybrechts in de eerste ronde. De winnaar treft oud-wereldkampioen Rob Cross. WK darts · Benito van de Pas neemt het in de eerste ronde op tegen Gabriel Clemens. Bij een zege treft hij Max Hopp. WK darts · Jan Dekker is gekoppeld aan Ryan Joyce in de eerste ronde van het WK darts. WK darts · Michel van Gerwen treft Jelle Klaasen of Kevin Burness in de tweede ronde van het WK darts. WK darts · Deze Nederlanders verdwijnen nu in de koker voor de loting van het WK darts. De darters met een beschermde status zijn vrijgeloot voor de eerste ronde en stromen pas in de tweede ronde in.



Beschermde status:

Michael van Gerwen

Jermaine Wattimena

Jeffrey de Zwaan

Danny Noppert



Overige:

Raymond van Barneveld

Vincent van der Voort

Ron Meulenkamp

Jelle Klaasen

Jan Dekker

Geert Nentjes

Benito van de Pas (via qualifier) WK darts · Dit is het prijzengeld van de komende editie van het WK darts:



Totaal: 2,5 miljoen pond

Winnaar: 500.000 pond

Runner-up: 200.000 pond

Halvefinalist: 100.000 pond WK darts · Van de Pas bereikt als elfde Nederlander WK darts

Benito van de Pas bereikt als elfde Nederlander het WK darts dat volgende maand op het programma staat. Enkele uren voor de loting wint de 26-jarige Tilburger een allesbeslissende kwalificatiewedstrijd. Hij is met 7-4 te sterk voor Welshman Robert Owen. Eerder waren de Nederlanders Michael van Gerwen, Jermaine Wattimena, Jeffrey de Zwaan, Danny Noppert, Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort, Ron Meulenkamp en Jelle Klaasen, Jan Dekker en Geert Nentjes al zeker van een ticket voor de strijd om de wereldtitel. WK darts · WK darts ·