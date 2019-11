Michael van Gerwen is blij dat hij zondag op de Players Championship Finals revanche heeft kunnen nemen voor zijn verloren finale van vorig jaar tegen Daryl Gurney. De Brabander was in de finale met 11-9 te sterk voor Gerwyn Price.

"Dit voelt echt heel goed. Ik denk dat ik de betere speler in de finale was en dat ik dit heb verdiend", zei Van Gerwen na het veroveren van zijn vijfde titel in Minehead. "Hoewel we allebei niet ons beste spel lieten zien, was het volgens mij een geweldige finale om naar te kijken. Deze partij had alles."

Heel eenvoudig ging het niet voor de dertigjarige Van Gerwen, die een vroege voorsprong na een sterke start uit handen gaf. Price leidde op een gegeven moment met 8-7, maar verloor op 8-8 zijn eigen leg en zag Van Gerwen optimaal profiteren.

"Het was heel hard werken in de finale", bekende de Brabander. "Gerwyn is gewoon een fenomenale en zeer gerespecteerde speler in de PDC die het de laatste tijd goed heeft gedaan. Hij verdient daar de credits voor en we zullen nog mooie duels spelen in de toekomst, maar dit was mijn dag."

Michael van Gerwen won de Players Championship Finals voor de vijfde keer. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

'Ik moest dit toernooi alles doen om te winnen'

Van Gerwen, die de Players Championship Finals eerder in 2013, 2015, 2016 en 2017 won, is vooral trots op de eindzege vanwege zijn relatief zware route naar de finale. De nummer één van de wereld begon het toernooi tegen Luke Humphries en kwam daarna Adrian Lewis, James Wade, Mervyn King en Ian White tegen.

"Het was heel lastig als je ziet welke tegenstanders ik trof", benadrukte Van Gerwen, die zaterdag tegen Lewis imponeerde met een negendarter. "Iedereen speelde goed tegen mij afgelopen weekend en ik moest alles in mijn mogelijkheden doen om te winnen. Ik ben heel blij dat me dat is gelukt."

Door zijn vijfde titel op de Players Championship Finals kan Van Gerwen met vertrouwen toeleven naar het WK, dat op 13 december in Londen begint. "Daar wil ik natuurlijk mijn titel prolongeren, maar dat is voor later zorg. Eerst ga ik nog even van deze overwinning genieten."