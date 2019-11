Michael van Gerwen liet zondag na het bereiken van de halve finales bij de Players Championship Finals niets heel van zijn tegenstander Mervyn King. De Brabander ergerde zich kapot aan het geklaag van de Engelsman.

"Mervyn had er duidelijk geen zin in. Hij klaagde over van alles: de wind, het bord, een aantal bouncers", foeterde Van Gerwen na afloop van zijn kwartfinale. Daarin was de wereldkampioen met 10-6 te sterk voor King.

'The King' had tijdens het toernooi in Minehead behoorlijk last van zijn rug en in zijn partij tegen Van Gerwen zat hem die blessure ook duidelijk dwars. De Nederlander begrijpt niet dat de nummer 21 van de wereld desondanks aan de oche verscheen.

"Hij was weer de oude 'Merv' en spelers zoals hij zijn niet goed voor darts. Normaal gesproken zeg ik dat niet, maar als je zo geblesseerd bent aan je rug, waarom zou je dan spelen?", vroeg Van Gerwen zich af.

De nummer één van de wereld baalde er vooral van dat hij door het geklaag van King zelf geen goede wedstrijd kon spelen. "Het doet de wedstrijd geen goed als iemand blijft klagen en excuses blijft aanvoeren, zoals Mervyn."

"Op deze manier wil ik niet winnen. Het was niet echt een strijd, meer een wedstrijd tegen mezelf. Ik ben erg geïrriteerd, want ik wil mooie partijen met een geweldige strijd spelen en niet zulke domme excuses horen", aldus Van Gerwen, die slechts een gemiddelde van 92,15 per drie pijlen gooide.

Mervyn King had tijdens zijn partij tegen Michael van Gerwen duidelijk last van een rugblessure. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

Van Gerwen treft White in halve eindstrijd

Bij de laatste vier speelt Van Gerwen later op de dag tegen de Engelsman Ian White. De andere halve finale gaat tussen de Engelsman Chris Dobey en de Welshman Gerwyn Price.

Dobey rekende in de kwartfinales gedecideerd af met Raymond van Barneveld: 10-2. De Hagenaar heeft door de nederlaag sowieso geen geplaatste status op het WK. Daarvoor had 'Barney' de eindstrijd van de Players Championship Finals moeten halen.

Van Gerwen verloor vorig jaar in de finale van het laatste tv-toernooi voor het WK van Daryl Gurney. In 2013, 2015, 2016 en 2017 veroverde hij wel de titel in Minehead.