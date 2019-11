Michael van Gerwen heeft zaterdag mede dankzij een negendarter de derde ronde van de Players Championship Finals bereikt. De Nederlander was in het Engelse Minehead nipt te sterk voor de Engelsman Adrian Lewis: 6-5. Ook Raymond van Barneveld bereikte de volgende ronde.

De dertigjarige Van Gerwen maakte grote indruk door in de negende leg een negendarter te gooien en op een 5-3-voorsprong te komen. Lewis maakte het nog wel spannend door zich terug te knokken tot 5-5, maar de Brabander won de beslissende elfde leg.

Het is de eerste keer in de historie dat er een negendarter wordt gegooid op de Players Championship Finals. Het betekende ook de eerste perfect leg op een televisietoernooi dit jaar.

In de derde ronde, die later op zaterdag wordt afgewerkt, wacht Van Gerwen een krachtmeting met James Wade. De Brabander jaagt in Minehead op zijn vijfde eindzege, nadat hij de Players Championship Finals in 2013, 2015, 2016 en 2017 won.

Noppert en Van der Voort verliezen

Van Barneveld volgde het voorbeeld van Van Gerwen. De 52-jarige Hagenaar was in zijn tweede ronde, mede dankzij een fraai gemiddelde van 98 per drie pijlen, te sterk voor Joe Cullen: 6-3.

Van Barneveld is bezig aan zijn laatste maanden als professioneel darter. 'Barney' zal in december op het WK zijn laatste toernooi spelen. Hij kwam op de Players Championship Finals nooit verder dan de kwartfinales.

Voor Danny Noppert en Vincent van der Voort was de tweede ronde het eindstation. Noppert verloor nipt van Mensur Suljovic en Van der Voort moest na een spannende partij zijn meerdere erkennen in Ian White (beide partijen 5-6).

De kwartfinales, de halve eindstrijd en de finale van de Players Championship Finals worden zondag gespeeld. Titelverdediger Daryl Gurney werd vrijdag al in de eerste ronde uitgeschakeld.