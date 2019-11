Michael van Gerwen heeft zaterdag overtuigend de kwartfinales van de Players Championship Finals bereikt. De Brabander rekende in het Engelse Minehead in de derde ronde af met James Wade: 10-6. Ook Raymond van Barneveld voegde zich bij de laatste acht.

De dertigjarige Van Gerwen was eerder op zaterdag al te sterk voor Adrian Lewis (6-5) en maakte in die partij indruk door een negendarter te noteren. Het betekende de eerste perfect leg op een televisietoernooi dit jaar en de eerste ooit op de Players Championship Finals.

Tegen Wade toonde Van Gerwen aan over veerkracht te beschikken. De nummer één van de wereld keek een groot deel van de wedstrijd tegen een achterstand aan, maar maakte in de twaalfde leg gelijk (6-6) en pakte daarna vier legs op rij.

In de kwartfinales wacht Van Gerwen een krachtmeting met Rob Cross of Mervyn King. De Brabander jaagt in Minehead op zijn vijfde eindzege, nadat hij de Players Championship Finals in 2013, 2015, 2016 en 2017 won.

Van Barneveld overtuigt in Minehead

Van Barneveld volgde het voorbeeld van Van Gerwen. De 52-jarige Hagenaar was in zijn tweede ronde al te sterk voor Joe Cullen (6-3) en rekende later op zaterdagavond overtuigend af met de Engelsman Glen Durrant (10-3).

Van Barneveld is bezig aan zijn laatste maanden als professioneel darter. 'Barney' zal in december op het WK zijn laatste toernooi spelen. Hij kwam op de Players Championship Finals nooit verder dan de kwartfinales. Om dit keer wel de laatste vier te bereiken, moet hij afrekenen met Chris Dobey.

Voor Danny Noppert en Vincent van der Voort was de tweede ronde het eindstation. Noppert verloor nipt van Mensur Suljovic en Van der Voort moest na een spannende partij zijn meerdere erkennen in Ian White (beide partijen 5-6).

De kwartfinales, de halve eindstrijd en de finale van de Players Championship Finals worden zondag gespeeld. Titelverdediger Daryl Gurney werd vrijdag al in de eerste ronde uitgeschakeld.