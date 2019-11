Michael van Gerwen heeft vrijdagavond de tweede ronde van de Players Championship Finals bereikt. De Nederlander was in het Engelse Minehead te sterk voor Luke Humphries: 6-3. Ook Raymond van Barneveld overleefde zijn openingspartij.

Van Gerwen had aanvankelijk weinig te duchten van Humphries. De nummer één van de wereld gooide in de vierde leg op fraaie wijze 170 uit en kwam zo op een 4-0-voorsprong. Humphries knokte zich verrassend terug door de drie daaropvolgende legs te pakken, maar daar bleef zijn comeback ook bij.

De dertigjarige Van Gerwen jaagt op zijn vijfde titel op de Players Championship Finals, nadat hij het toernooi in 2013, 2015, 2016 en 2017 op zijn naam schreef. De Brabander wacht in de tweede ronde een partij tegen Adrian Lewis.

Vorig jaar verloor Van Gerwen de finale van Daryl Gurney, die zijn jacht op titelprolongatie al in de eerste ronde zag stranden. De Noord-Ier ging verrassend onderuit tegen Luke Woodhouse: 5-6. De 31-jarige Engelsman, de nummer 71 op de PDC Order of Merit, maakte tegen Gurney zijn debuut op een televisietoernooi.

Noppert en Van der Voort ook verder

Van Barneveld bereikte de tweede ronde door Nathan Apsinall te verslaan. De Hagenaar gooide een fraai gemiddelde van bijna 99 per drie pijlen en gunde de 28-jarige Engelsman slechts twee legs: 6-2. In de tweede ronde neemt hij het op tegen Joe Cullen.

De 52-jarige Van Barneveld is bezig aan zijn laatste maanden als professioneel darter. Het komende WK, dat van 13 december tot en met 1 januari in Londen wordt gehouden, is het laatste toernooi uit zijn loopbaan.

Danny Noppert en Vincent van der Voort bereikten eerder op vrijdag al de volgende ronde op de Players Championship Finals. De 28-jarige Noppert was nipt te sterk voor Ryan Searle (6-5) en de vijftien jaar oudere Van der Voort rekende af met Arron Monk (6-4).

Voor Jelle Klaasen, Jeffrey de Zwaan, Jermaine Wattimena en Ron Meulenkamp was de eerste ronde het eindstation. Klaasen verloor met 3-6 van de Duitser Max Hopp, waarna De Zwaan na een spannende partij zijn meerdere moest erkennen in Simon Whitlock (5-6).

Wattimena bleek niet opgewassen tegen de sterk gooiende Engelsman Jamie Hughes (3-6) en Meulenkamp was kansloos tegen Rob Cross, die in 2018 de wereldtitel veroverde (2-6).