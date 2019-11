Michael van Gerwen is teleurgesteld over zijn spel tegen Gerwyn Price in de halve finales van de Grand Slam of Darts. De regerend wereldkampioen verloor zondag voor het eerst in zijn carrière van de Welshman.

"Gerwyn heeft verdiend om te winnen", zei Van Gerwen na zijn nederlaag tegen De Telegraaf. De Brabander moest met 12-16 zijn meerdere erkennen in Price, die later op de dag zijn titel prolongeerde.

"Ik maakte te veel fouten en heb hem te veel kansen gegeven", vervolgde hij. "Dat voordeel heeft hij dit keer goed benut en daarom alle credits voor hem."

Van Gerwen, die vorig jaar ook in de halve eindstrijd van de Grand Slam of Darts werd uitgeschakeld, wil niet te lang stilstaan bij zijn nederlaag. Hij heeft zijn vizier al gericht op de Players Championship Finals, die volgend weekend op het programma staan.

"Voor nu doet het pijn dat ik de beker niet mee naar huis kan nemen", baalde hij. "Maar vanaf morgen start ik met de voorbereiding voor het volgende toernooi, waar ik het zal rechtzetten."

Vorig jaar verloor Van Gerwen de eindstrijd van de Players Championship Finals, maar in 2013, 2015, 2016 en 2017 was hij wel de sterkste in het Engelse Minehead. Het toernooi geldt als laatste voorbereiding op het WK darts, dat op 13 december van start gaat.

Gerwyn Price won de Grand Slam of Darts voor de tweede keer. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

'Ik heb de demon overwonnen'

Price, die in de finale Peter Wright overtuigend klopte (16-6), was opgelucht met zijn overwinning op Van Gerwen. 'The Iceman' rekende voor het eerst in twintig confrontaties af met de nummer één van de wereld.

"Michael is één van de beste professionals in de wereld. Tegen het einde van de partij was ik nerveus", aldus Price, die even vreesde voor zijn twintigste nederlaag tegen Van Gerwen.

"De laatste drie keer had hij tegen mij al enig geluk en ik dacht even hij dat hij dat opnieuw zou hebben, maar gelukkig heb ik de overwinning over de streep getrokken. Ik heb de demon overwonnen", jubelde Price.