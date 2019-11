Michael van Gerwen is er zondag niet in geslaagd om de finale van de Grand Slam of Darts te bereiken. De nummer één van de wereld ging bij de laatste vier met 12-16 onderuit tegen titelverdediger Gerwyn Price.

De dertigjarige Van Gerwen begon matig aan zijn partij en kwam met 1-4 achter. Hij maakte wel één break achterstand ongedaan, maar Price liep vervolgens uit naar een 7-4-voorsprong.

Mede dankzij een finish van 124 knokte Van Gerwen zich terug tot 9-9, maar in de volgende leg werd hij opnieuw gebroken. Price behield daarna zijn voorsprong, breidde die uit naar 15-11 en stond daarna nog één leg af.

Het gemiddelde van Van Gerwen was weliswaar hoger dan dat van Price (101,91 tegenover 100,73), maar de Brabander was een stuk minder trefzeker op zijn dubbels (35,29 tegenover 53,33 procent).

Vorig jaar strandde Van Gerwen eveneens in de halve finales, toen tegen Gary Anderson. De regerend wereldkampioen schreef het toernooi in 2015, 2016 en 2017 wel op zijn naam.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de beslissende leg te bekijken.

Price treft Wright in finale

Van Gerwen verkeerde de laatste weken juist in uitstekende vorm, al liet hij zich eind vorige maand wel verrassen in de eerste ronde van het EK darts. Daarvóór won hij zowel de Champions League of Darts als de World Grand Prix en daarna veroverde hij in Amsterdam de titel bij de World Series of Darts Finals.

In de finale neemt Price het later zondag op tegen Peter Wright. De excentrieke Schot was in de andere halve finale met 16-11 te sterk voor Glen Durrant, de wereldkampioen bij de BDO.

Price won het toernooi vorig jaar voor het eerst. De Welshman rekende toen in een verhitte finale af met Anderson, waarbij de Schot onder meer een duw uitdeelde aan zijn tegenstander. De twee stonden zaterdag in de kwartfinale opnieuw tegenover elkaar en toen trok Price opnieuw aan het langste eind (16-9).