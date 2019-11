Gerwyn Price heeft zondag opnieuw de Grand Slam of Darts op zijn naam geschreven. De darter uit Wales was in de finale veel te sterk voor de Schot Peter Wright: 16-6.

Het is voor Price zijn tweede grote prijs uit zijn loopbaan. De Welshman won vorig jaar ook de Grand Slam of Darts. Destijds was hij in de eindstrijd met 16-13 te sterk voor Gary Anderson.

Price sloeg tegen Wright al snel toe en hield die break vast. Na twaalf legs stond Price met 7-5 voor, maar toen ging het hard. De nummer vijf van de wereld pakte negen legs op rij en kwam op een 15-5-voorsprong.

Wright, die ook in 2017 de finale van de Grand Slam of Darts verloor, pakte nog wel zijn zesde leg van de finale, maar kon een nederlaag een leg later niet meer voorkomen.

Michael van Gerwen redde het wederom niet in de halve finales van de Grand Slam of Darts. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

Price won eerder van Van Gerwen

Price bereikte eerder zondag de finale door Michael van Gerwen uit te schakelen. Price was in de halve eindstrijd met 16-12 te sterk voor de nummer een van de wereld.

Van Gerwen keek bijna de hele wedstrijd tegen een kleine achterstand aan. De Nederlander kwam halverwege de partij nog wel langszij (9-9), maar werd een leg later weer gebroken en kon toen niet meer terugkomen.

Ook vorig jaar ging het voor Van Gerwen mis in de halve finales. Toen verloor hij met 16-12 van Anderson.