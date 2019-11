Glen Durrant heeft zich vrijdag in Wolverhampton geplaatst voor de halve finales van de Grand Slam of Darts. De drievoudig wereldkampioen bij de BDO verraste bij de laatste acht Michael Smith en treft in zijn volgende partij Peter Wright.

Durrant was met 16-12 te sterk voor Smith, die begin dit jaar de finale van het WK verloor van Michael van Gerwen. Wright klopte eerder op de avond Dave Chisnall met 16-12.

Smith begon goed aan zijn partij tegen en had mede dankzij een finish van 118 meteen een break voorsprong te pakken. 'Bully Boy' kwam vervolgens met 6-3 voor, maar daarna verloor hij liefst zeven legs op een rij.

Durrant hield die voorsprong vast en was een stuk scherper op de dubbels dan zijn tegenstander. Met dubbel acht besliste hij de wedstrijd, waardoor 'Duzza' voor het eerst in zijn carrière in de halve finales van de Grand Slam of Darts staat.

De partij tussen Wright en Chisnall ging tot en met de achtste leg gelijk op, waarna de Engelsman een 8-5-voorsprong nam. Wright raakte niet van slag en won vervolgens acht legs op een rij, met onder meer een finish van 131.

Chisnall knokte zich nog terug tot 12-13, maar de volgende drie legs waren voor Wright. De excentrieke Schot schaarde zich zo voor de derde keer bij de laatste vier van de Grand Slam of Darts. Twee jaar geleden verloor hij in de finale van Van Gerwen.

Voor de app-gebruikers: tik op de tweet om de beslissende pijlen van Glen Durrant te bekijken.

Van Gerwen treft Lewis in kwartfinales

De andere twee kwartfinales in Wolverhampton staan zaterdag op het programma. Daarin neemt Van Gerwen het op tegen Adrian Lewis en speelt titelverdediger Gerwyn Price tegen Gary Anderson.

Die laatste partij is een reprise van de controversiële finale van vorig jaar. Beide spelers kregen het meerdere malen verbaal met elkaar aan de stok en Anderson gaf toen een duw aan Price, nadat de Welshman in het gezicht van zijn tegenstander juichte.

De Grand Slam of Darts is vorige week zaterdag begonnen en duurt nog tot en met komende zondag. De halve finales en de eindstrijd worden zondag afgewerkt.

Van Gerwen ging vorig jaar in de halve eindstrijd onderuit tegen Anderson. De regerend wereldkampioen schreef het toernooi van 2015 tot en met 2017 op zijn naam.