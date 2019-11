Michael van Gerwen heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van de Grand Slam of Darts. De nummer één van de wereld was in Wolverhampton met 10-7 te sterk voor de Engelsman Ian White.

Van Gerwen moest in Wolverhampton diep gaan om de laatste acht te bereiken. De 49-jarige White begon ijzersterk en kwam verrassend op een 6-4-voorsprong.

De dertigjarige Van Gerwen schakelde daarna een tandje bij, won zes van de volgende zeven legs en stelde zo zijn plaats in de kwartfinales veilig.

Daarin is Adrian Lewis zijn tegenstander. De Engelsman rekende in een thriller af met zijn landgenoot James Wade: 10-9. 'Jackpot' kwam met 8-9 achter, maar trok de volgende twee legs naar zich toe.

Ook Gerwyn Price en Gary Anderson bereikten de kwartfinales en staan daarin tegenover elkaar. Dat betekent dat de Grand Slam of Darts zich mag opmaken voor een reprise van de controversiële finale van vorig jaar. Anderson gaf toen een duw aan Price en beide spelers kregen het meerdere malen verbaal met elkaar aan de stok.

Van Gerwen won Grand Slam of Darts drie keer

Van Gerwen verkeert de laatste weken in uitstekende vorm, al liet hij zich eind vorige maand wel verrassen in de eerste ronde van het EK darts. Daarvoor won hij zowel de Champions League of Darts als de World Grand Prix en daarna veroverde hij in Amsterdam de titel bij de World Series of Darts Finals.

De Grand Slam of Darts is zaterdag begonnen en duurt nog tot en met zondag. Het toernooi werd vorig jaar dus gewonnen door Price. 'Mighty Mike' ging toen in de halve eindstrijd onderuit tegen Anderson. De regerend wereldkampioen schreef het toernooi van 2015 tot en met 2017 op zijn naam.

De kwartfinales van de Grand Slam of Darts staan vrijdag en zaterdag op het programma. De halve finales en de eindstrijd worden zondag afgewerkt.