Danny Noppert is nog niet zeker van een plek in de knock-outfase van de Grand Slam of Darts. De Nederlander verloor maandag zijn derde en laatste groepsduel in Wolverhampton van de Schot Peter Wright: 2-5.

In de eerste vier legs ging het nog gelijk op, maar de 49-jarige Wright won op 2-2 de leg van Noppert en liep daarna eenvoudig weg bij de Fries. De nummer zeven de PDC Order of Merit won ook de zesde en zevende leg en besliste de wedstrijd zo in zijn voordeel.

De 28-jarige Noppert begon het toernooi in groep F met een nederlaag tegen de Engelsman Ryan Harrington en was vervolgens te sterk voor Wayne Warren uit Wales. Die twee nemen het op dit moment tegen elkaar op. Als Harrington verliest, is Noppert door naar de volgende ronde.

Noppert bereikte vorige week in Amsterdam nog de eindstrijd van de World Series of Darts Finals, wat de eerste majorfinale uit zijn loopbaan betekende. Hij ging daarin wel kansloos onderuit tegen landgenoot Michael van Gerwen.

Veenstra verliest ook laatste duel

Eerder op maandag kwam Richard Veenstra in actie. De Nederlander, die al geen kans meer maakte op een plek in de volgende ronde, was ondanks een sterke start niet opgewassen tegen de Duitser Gabriel Clemens: 5-2.

De Grand Slam of Darts is zaterdag begonnen en duurt nog tot en met zondag. Het toernooi werd vorig jaar gewonnen door Gerwyn Price, die Gary Anderson in een controversiële finale de baas was.

De nummers één en de nummer twee van de acht poules plaatsen zich voor de knock-outfase. De halve finales en de eindstrijd worden op zondag gespeeld.

Richard Veenstra verloor van Gabriel Clemens. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)