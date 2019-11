Michael van Gerwen is de Grand Slam of Darts zaterdag uitstekend begonnen. De nummer één van de wereld rekende in zijn eerste groepswedstrijd in Wolverhampton zonder problemen af met de Welshman Jim Williams.

Van Gerwen versloeg Williams, die dit jaar de BDO World Trophy op zijn naam schreef, in zeven legs: 5-2. De regerend wereldkampioen, die met een stevige verkoudheid kampt, had al snel een break voorsprong te pakken en gaf die niet meer uit handen. Hij besliste de partij met een knappe finish van 145.

Van Gerwen neemt het in de groepsfase verder op tegen de Engelsen Adrian Lewis en Ross Smith. Tegen Smith leed de Brabander twee weken geleden zijn enige nederlaag in ruim een maand tijd, waardoor hij verrassend al in de eerste ronde werd uitgeschakeld op het EK darts.

Daarvoor schreef Van Gerwen zowel de Champions League of Darts als de World Grand Prix op zijn naam. Afgelopen week veroverde Van Gerwen in Amsterdam ook de titel bij de World Series of Darts Finals.

Zondag staan voor Van Gerwen de andere twee groepswedstrijden op het programma. De eerste twee in elke poule gaan door naar de achtste finales.

Voor de app-gebruikers: klik op de tweet om de beelden van de beslissende pijlen te bekijken.

Noppert, Harms en Veenstra openen met nederlaag

De andere drie Nederlandse deelnemers kwamen op de openingsdag niet tot winst. Danny Noppert, die vorige week knap de finale van de World Series of Darts Finals haalde, verloor met 4-5 van Ryan Harrington. Wesley Harms ging met 2-5 onderuit tegen James Wade en Richard Veenstra was kansloos tegen Daryl Gurney: 0-5.

Aan de Grand Slam of Darts doen de winnaars en de verliezend finalisten van de televisietoernooien van de PDC en de BDO mee. Ook de winnaars van de Euro Tour-toernooien van de PDC ontvingen een ticket.

Het is de eerste keer dat aan de Grand Slam of Darts zowel mannen als vrouwen deelnemen. De Japanse Mikuru Suzuki, wereldkampioene bij de BDO, en de Engelse Lisa Ashton zijn de enige twee vrouwelijke deelnemers.

De Grand Slam of Darts is zaterdag begonnen en duurt tot en met volgende week zondag. Het toernooi werd vorig jaar gewonnen door de Welshman Gerwyn Price. Van Gerwen verloor toen in de halve finales van de Schot Gary Anderson.