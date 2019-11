Danny Noppert heeft vrijdagavond in Amsterdam het Nederlandse onderonsje bij de World Series of Darts Finals in zijn voordeel beslist. De Fries was in de eerste ronde met 6-3 te sterk voor Jeffrey de Zwaan. Jermaine Wattimena versloeg Gabriel Clemens met 6-4 en treft nu Raymond van Barneveld.

De 23-jarige De Zwaan begon goed aan de partij in AFAS Live en nam een 2-0-voorsprong in legs. De vijf jaar oudere Noppert raakte niet van slag en herstelde het evenwicht mede dankzij een knappe finish van 138.

De Zwaan kwam nog met 3-2 voor, maar daarna nam Noppert het heft in handen. 'Noppie' gunde zijn tegenstander geen leg meer en plaatste zich zo voor de tweede ronde. Daarin treft hij de als zevende geplaatste Schot Gary Anderson.

Wattimena had de nodige moeite met de onbekende Clemens. De Duitser bood mede dankzij twee finishes van boven de honderd uitstekend weerstand. Met een finish van 111 trok 'The Machine Gun' toch de partij naar zich toe.

Wattmina zorgt daarmee voor een nieuw Nederlands onderonsje. Hij neemt het zaterdag in de tweede ronde op tegen Raymond van Barneveld.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beslissende pijlen van Danny Noppert te bekijken.

Van Barneveld speelt laatste toernooi in eigen land

Voor de 52-jarige Van Barneveld, die in de eerste ronde een bye had, is het zijn laatste officiële toernooi voor eigen publiek. De Hagenaar zet na het komende WK een punt achter zijn carrière.

Ook voor Michael van Gerwen begint het toernooi zaterdag in de tweede ronde. De nummer één van de wereld, die zich vorige week op het EK darts al in de eerste ronde liet verrassen, neemt het op tegen de Welshman Gerwyn Price.

De World Series of Darts Finals zijn vrijdag begonnen en duren tot en met zondag. Het toernooi is het sluitstuk van een door de PDC georganiseerde wedstrijdreeks. Van die vijf toernooien won Van Gerwen de Melbourne Masters en de New Zealand Masters.

Het is de eerste keer dat een groot internationaal dartstoernooi in Amsterdam plaatsvindt. Vorig jaar werd het evenement afgewerkt in Wenen en ging de Engelsman James Wade met de titel aan de haal.