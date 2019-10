Jeffrey de Zwaan heeft zaterdag ten koste van Jermaine Wattimena de kwartfinales van het EK darts bereikt. Ook Vincent van der Voort schaarde zich bij de laatste acht in het Duitse Göttingen.

De Zwaan was met 10-6 te sterk voor Wattimena. Hij nam een 6-2-voorsprong, maar zijn landgenoot knokte zich vervolgens terug tot 8-6. De laatste twee legs waren voor 'The Black Cobra'.

In de kwartfinales neemt De Zwaan, die in de eerste ronde Peter Wright verraste, het op tegen Michael Smith. De verliezend finalist van het laatste WK ontdeed zich met 10-7 van Stephen Bunting.

Van der Voort rekende eerder op zaterdag af met Chris Dobey: 10-5. 'The Dutch Destroyer', die eerder in het toernooi ook al afrekende met Mensur Suljovic, kwam met 6-2 voor tegen de Engelsman en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

Het is de eerste keer in bijna vier jaar tijd dat Van der Voort zich plaatst voor de kwartfinales van een majortoernooi. In 2016 haalde hij de laatste acht bij The Masters.

Bij het EK neemt Van der Voort het in de kwartfinales op tegen Gerwyn Price. De als derde geplaatste Welshman versloeg in de tweede ronde Nathan Aspinall met 10-6.

Van Gerwen sneuvelde al in eerste ronde

Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Brabander, die het toernooi al vier keer op zijn naam schreef, liet zich verrassen door Ross Smith.

Van Gerwen verkeerde juist in uitstekende vorm. Hij pakte op de laatste vier toernooien de eindzege; achtereenvolgens op de Melbourne Darts Masters, New Zealand Darts Masters, World Grand Prix en Champions League of Darts.

Naast Van Gerwen sneuvelden al meer grote namen op het EK. Zo ligt ook titelverdediger James Wade er al uit door een kansloze nederlaag tegen Jonny Clayton.

Het EK is bezig aan zijn twaalfde editie. Van Gerwen was van 2014 tot en met 2017 telkens de beste en is samen met Phil Taylor recordhouder qua eindzeges op het prestigieuze toernooi.